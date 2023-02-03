عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو بطارية موبايلك بتفضى بسرعة.. امنع فيسبوك وماسنجر من تدميرها بهذه الخطوات

كيف تمنع فيسبوك وماسنجر
كيف تمنع فيسبوك وماسنجر من استنزاف بطارية هاتفك

كشف موظف سابق كان يعمل لدى شركة فيسبوك الأمريكية، أن تطبيقي فيسبوك Facebook و ماسنجر Messenger، يستنزفان بطاريات هواتف أندرويد وآيفون سرا، مما يؤثر سلبا على بطارية الهاتف.

وبحسب ما ذكره موقع "macworld"، أوضح موظف فيسبوك الذي يدعي "جورج هايورد"، في دعوى قضائية مرفوعة أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية الأمريكية، أن شركة "ميتا" تعتمد ممارسة تعرف باسم الاختبار السلبي Negative Testing، لاختبار أداء تطبيق ماسنجر، وذلك عن طريق التغذية المعتمدة للتطبيق ببيانات سيئة للتأكد من أنه سيعمل عندما يستخدمه الأشخاص بشكل غير صحيح.

 

موظف سابق بـ فيسبوك يكشف أمرا خطيرا يحدث لموبايلك سرا

اكتشاف ثغرة أمنية في ميتا تسمح بتجاوز المصادقة الثنائية بـ"فيسبوك"

 


وادعى "جورج هايورد"، أنه تم طرده من الشركة بعد رفضه المشاركة في هذا الاختبار السلبي، قائلا: إن هذه الممارسة "يمكن أن تضر بشخص ما" من خلال استنفاد البطارية دون سابق إنذار.

كيف تمنع فيسبوك وماسنجر من استنزاف بطارية هاتفك

إذا كنت من مستخدمي تطبيقي فيسبوك وماسنجر بكثرة، ولاحظت من قبل أن بطارية هاتفك تنفد بسرعة غير طبيعية أثناء استخدمهم، يمكنك اتباع إحدى الطرق التالية للحفاظ على عمر بطارية هاتفك:

أولا: قم بإيقاف عمل التطبيق في الخلفية:


1. اذهب إلى تطبيق الإعدادات بهاتفك، ثم مرر لأسفل للوصول إلى خيار إدارة التطبيق أو App Management.
2. من قائمة التطبيق أو App List، سترى قائمة كاملة بالتطبيقات المثبتة في هاتفك، ابحث عن فيسبوك ماسنجر.
3. افتح خيارات تطبيق ماسنجر ثم انقر على على خيار استخدام البطارية Battery usage.
4. قم بتعطيل الخيار المسمى السماح بنشاط الخلفية أو Allow background activity ، من خلال النقر على زر التبديل الموجود بجوار هذا الخير لإيقاف عمل الميزة.

كيف تمنع فيسبوك وماسنجر من استنزاف بطارية هاتفك

ثانيا: تغيير أذونات الموقع لتطبيقات فيسبوك وماسنجر:

يبحث تطبيق فيسبوك باستمرار عن بيانات موقعك الجغرافي مما يؤدى إلى استنزاف بطارية جهازك، ويمكنك إيقاف تشغيل هذه الميزة باتباع الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق الإعدادات في هاتف.
2. اضغط على خيار إدارة التطبيق أو App Management.
3. انقر على خيار مدير الأذونات Permission manager.
4. اضغط على خيار الموقع أو Location، ستظهر لك قائمة بالتطبيقات التي يمكنها الوصول إلى موقعك الجغرافي.

5. ابحث عن تطبيق ماسنجر أو فيسبوك، افتح كل تطبيق على حدة ثم انقر على خيار عدم السماح Don’t allow، أو السماح أثناء استخدام التطبيق فقط Allow only while using app.
 

فيسبوك موظف فيسبوك استنزاف بطارية البطارية فيسبوك وماسنجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان سايق سكران.. مفاجأة صادمة في حادث قتل نجل إيمان البحر درويش لطفل صغير

أخبار الرياضة...مرتضى منصور يسخر من مشاركة الأهلي بكأس العالم ..مفاجأة بشأن قرار الفيفا لصالح كهربا ..قرار عاجل من الخطيب

أثارت الجدل وطالبوا بمنعها.. ماذا تعرف عن رقصة المعلاية؟

أزمة جديدة في الزمالك بسبب شرط فيريرا والسبب أسامة نبيه

تذيع كأس العالم للأندية مجانًا.. مفاجآت عن قناة AEA وترددها الجديد

تصرف عاجل من الزمالك بشأن فتوح

تعليق مفاجئ من خالد الغندور بعد فوز طائرة الأهلي على الزمالك

تعطيل عودته للفريق |أزمة في الزمالك بسبب شرط فيريرا

موضوعات متعلقة

جوجل تحظر 12 تطبيق أندرويد شهيرا.. وتحث الملايين على حذفها

بتصميم جديد وبطاريات أكبر.. شاهد مميزات هواتف سامسونج Galaxy S23

بإمكانيات عالية وسعر خرافي.. سامسونج تطلق أقوى هواتف أندرويد| فيديو

بكاميرا 50 ميجابكسل.. أوبو تتحدى سامسونج بهاتف فائق القدرات

ترشيحاتنا

فتاة 14عاما تسأل عن حكم لبس الحجاب.. واعظة بالأزهر ترد

كريم بنزيما يواجه شبح الغياب عن ريال مدريد في كأس العالم للأندية

كواليس براءة مودة الأدهم من تهمة الاتجار بالبشر.. فيديو

التنمية المحلية: متابعة مستمرة لمنظومة المتغيرات المكانية لمنع التعديات على الأراضي

هكذا ظهرت هنا الزاهد في يوميات ونيس.. كيف تغيرت ملامحها ؟

سعر أصغر سيارة كروس أوفر رياضية في مصر| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة أنيقة.. داليا البحيري تستعرض جمالها على إنستجرام بالتايجر.. شاهد

وزير الدفاع يلتقى القادة والضباط المعينين لتولى الوظائف القيادية بالقوات المسلحة

أفضل حساء لعلاج التهاب المفاصل وصحة العظام

من الأسانسير.. ياسمين الخطيب تثير الجدل في أحدث ظهور لها

فيديو

أجواء شتوية وثلوج اليوم وتحذير من طقس الأحد والاثنين.. فيديو

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة والدولار يتجاوز 30 جنيها.. فيديو

وزير الدفاع يلتقى القادة والضباط المعينين لتولى الوظائف القيادية بالقوات المسلحة

غبي منه فيه 2 وتقليد رامز جلال.. هاني رمزي وتصريحات جريئة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ