لو بطارية موبايلك بتفضى بسرعة.. امنع فيسبوك وماسنجر من تدميرها بهذه الخطوات

كشف موظف سابق كان يعمل لدى شركة فيسبوك الأمريكية، أن تطبيقي فيسبوك Facebook و ماسنجر Messenger، يستنزفان بطاريات هواتف أندرويد وآيفون سرا، مما يؤثر سلبا على بطارية الهاتف.

وبحسب ما ذكره موقع "macworld"، أوضح موظف فيسبوك الذي يدعي "جورج هايورد"، في دعوى قضائية مرفوعة أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية الأمريكية، أن شركة "ميتا" تعتمد ممارسة تعرف باسم الاختبار السلبي Negative Testing، لاختبار أداء تطبيق ماسنجر، وذلك عن طريق التغذية المعتمدة للتطبيق ببيانات سيئة للتأكد من أنه سيعمل عندما يستخدمه الأشخاص بشكل غير صحيح.



وادعى "جورج هايورد"، أنه تم طرده من الشركة بعد رفضه المشاركة في هذا الاختبار السلبي، قائلا: إن هذه الممارسة "يمكن أن تضر بشخص ما" من خلال استنفاد البطارية دون سابق إنذار.

كيف تمنع فيسبوك وماسنجر من استنزاف بطارية هاتفك

إذا كنت من مستخدمي تطبيقي فيسبوك وماسنجر بكثرة، ولاحظت من قبل أن بطارية هاتفك تنفد بسرعة غير طبيعية أثناء استخدمهم، يمكنك اتباع إحدى الطرق التالية للحفاظ على عمر بطارية هاتفك:

أولا: قم بإيقاف عمل التطبيق في الخلفية:



1. اذهب إلى تطبيق الإعدادات بهاتفك، ثم مرر لأسفل للوصول إلى خيار إدارة التطبيق أو App Management.

2. من قائمة التطبيق أو App List، سترى قائمة كاملة بالتطبيقات المثبتة في هاتفك، ابحث عن فيسبوك ماسنجر.

3. افتح خيارات تطبيق ماسنجر ثم انقر على على خيار استخدام البطارية Battery usage.

4. قم بتعطيل الخيار المسمى السماح بنشاط الخلفية أو Allow background activity ، من خلال النقر على زر التبديل الموجود بجوار هذا الخير لإيقاف عمل الميزة.

ثانيا: تغيير أذونات الموقع لتطبيقات فيسبوك وماسنجر:

يبحث تطبيق فيسبوك باستمرار عن بيانات موقعك الجغرافي مما يؤدى إلى استنزاف بطارية جهازك، ويمكنك إيقاف تشغيل هذه الميزة باتباع الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق الإعدادات في هاتف.

2. اضغط على خيار إدارة التطبيق أو App Management.

3. انقر على خيار مدير الأذونات Permission manager.

4. اضغط على خيار الموقع أو Location، ستظهر لك قائمة بالتطبيقات التي يمكنها الوصول إلى موقعك الجغرافي.

5. ابحث عن تطبيق ماسنجر أو فيسبوك، افتح كل تطبيق على حدة ثم انقر على خيار عدم السماح Don’t allow، أو السماح أثناء استخدام التطبيق فقط Allow only while using app.