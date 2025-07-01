محمد سلامة يدعم الاتحاد السكندري بمعسكر الإعداد للموسم الجديد

حرص محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادى على التواجد بمعسكر إعداد الفريق الأول لكرة القدم الذي بدأ اليوم ، وذلك برفقة محمد البحيرى عضو مجلس الإدارة و السادة أعضاء لجنة الكرة

و يأتى هذا الحضور فى إطار حرص مجلس الإدارة على تحفيز اللاعبين والجهاز الفني بقيادة الكابتن أحمد سامى ، وتأكيد الدعم الكامل لهم خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.



وقد وجه محمد سلامة كلمة للاعبين والجهاز الفني، شدد فيها على أهمية بذل أقصى الجهد ، والتحلي بروح الالتزام والانضباط من أجل تحقيق تطلعات جماهير النادي الوفية وإسعاد جماهير زعيم الثغر

وأكد محمد سلامة أن مجلس الإدارة يُولي أهتماماً بالغاً باستعدادات الفريق، ويثق فى قدرات اللاعبين والجهاز الفني لتقديم موسم قوي يليق بتاريخ ومكانة نادي الاتحاد السكندري

