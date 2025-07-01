فلومينينسي يفوز على إنتر ميلان ويتأهل إلى ربع نهائي مونديال الأندية

تأهل فريق فلومينينسي البرازيلي إلى دور الـ8 من بطولة كأس العالم للأندية، وذلك بعد الفوز على إنتر ميلان الإيطالي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الاثنين، في دور الـ16، على استاد "بنك أمريكا".

وتقدم فريق فلومينينسي بالهدف الأول عن طريق جيرمان كانو في الدقيقة 3 من زمن الشوط الأول، وفي الدقيقة ٩٠+٣، أحرز بيريرا هركليز الهدف الثاني.

وحاول فريق إنتر ميلان في تعديل النتيجة، لكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز فلومينينسي بهدفين دون رد.

ومن المقرر أن يواجه فريق فلومينينسي الفائز من مانشستر سيتي الإنجليزي والهلال السعودي في دور ربع نهائي كأس العالم للأندية، السبت المقبل 5 يوليو.

وتقام مباراة مانشستر سيتي أمام الهلال السعودي، صباح اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الـ04:00 بتوقيت القاهرة.