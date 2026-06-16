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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كيف قادت بريطانيا المعركة العالمية لتقييد "السوشيال ميديا" وحماية القصر خلال السنوات الماضية؟

السوشيال ميديا
السوشيال ميديا
احمد الشريف

قادت المملكة المتحدة خلال السنوات الأخيرة تحولاً دراماتيكياً في فلسفة التعامل مع شركات التقنية العابرة للقارات، حيث تحولت لندن إلى ساحة المعركة الأولى عالمياً لكسر غطرسة وادي السيليكون وصيانة عقول الأجيال الناشئة.

وأكدت التقارير القانونية لعام 2026، أن المشرّع البريطاني غادر تماماً عهد التحذيرات الشفهية لينتقل إلى الصياغة الإلزامية لمصفوفة من القرارات التاريخية المتلاحقة التي حظرت حسابات الأطفال العشوائية، وهو ما فتح نقاشاً تفاعلياً واسع النطاق في الأوساط البرلمانية والتعليمية داخل مصر والوطن العربي حول آليات محاكاة هذه التجربة الاستثنائية لإنقاذ الأسر من الاختراق السلوكي والأخلاقي.

رحلة الحسم البريطاني من تقييد البيانات إلى فرض الفحص البيومتري الإجباري

بدأت الملامح الأولى لهذه الانتفاضة التشريعية تتشكل برؤية استباقية عندما أطلقت بريطانيا "كود التصميم المناسب للعمر"، وهو القرار التاريخي الذي أجبر منصات التواصل الاجتماعي على إغلاق ميزات تتبع المواقع الجغرافية وتفعيل خيارات الخصوصية القصوى تلقائياً لحسابات الصغار.

 ولم يتوقف الطموح التنظيمي عند هذا الحد، بل تبعه صدور "قانون سلامة الإنترنت الفعلي" الذي يعد الركيزة التشريعية الأقوى في تاريخ الفضاء الافتراضي، حيث مَنح القانون هيئة الاتصالات البريطانية صلاحيات واسعة النطاق لفرض عقوبات مالية طائلة تتجاوز ملايين الدولارات ضد أي شركة تتقاعس عن التصفية الفورية للمحتويات التي تروج للعنف أو الانتحار أو اضطرابات الأكل بين المراهقين.

واستكملت الهيئات التنظيمية حزمة القرارات الصارمة بإقرار بروتوكول "الفحص البيومتري الإجباري"، والذي ألغى تماماً الآلية التقليدية المعتمدة على التوثيق الذاتي لتاريخ الميلاد واستبدلها بتقنيات تقدير الأعمار الذكية عبر مسح ملامح الوجه بالذكاء الاصطناعي لمنع التحايل الرقمي.

وتكاملت تلك الخطوة مع إصدار وزارة التعليم البريطانية توجيهات وجوبية بحظر استخدام الهواتف الذكية تماماً داخل المدارس لتهيئة بيئة تعليمية مستقرة، وصولاً إلى القرار الأحدث لعام 2026 الذي قضى بتجريم "خوارزميات التغذية الإجبارية" وحظر ميزات التمرير اللانهائي (Infinite Scroll) وحظر الإشعارات اللحظية المباغتة بعد الساعة التاسعة مساءً لحسابات من هم دون السادسة عشرة، في خطوة هندسية عبقرية تستهدف محاصرة الإدمان الرقمي وحماية خلايا النوم كيميائياً وفنياً.

تطبيق بروتوكولات الحماية الأبوية وعقوبات سحق النفوذ المالي للشركات

تستهدف الترسانة القانونية البريطانية المحدثة صياغة خط دفاع مبرمج يمنح أولياء الأمور السيطرة التشغيلية الكاملة على الأنشطة الرقمية لأبنائهم من خلال بوابات تحكم مشفرة تتيح أتمتة جلب تقارير الاستهلاك وفحص المحتوى في أجزاء من الثانية دون انتهاك حقوق الخصوصية.

وتمنح هذه القوانين الصارمة الهيئات الرقابية الحق القانوني في سحق النفوذ المالي للكيانات المخالفة عبر اقتطاع نسبة تصل إلى 10% من إجمالي إيراداتها العالمية، أو حظر نفاذ سيرفراتها السحابية داخل الأراضي البريطانية صامتاً، مع إمكانية الملاحقة الجنائية للمديرين التنفيذيين للشركات التي يثبت تهاونها في تسريب بيانات القُصّر أو استهدافهم بإعلانات ترويجية مخصصة بناءً على سلوكهم الاستهلاكي.

انفراجة تشريعية مرتقبة يترقبها البرلمان الموقر والمجتمع المصري

تفتح التجربة البريطانية التراكمية آفاقاً تنظيمية ونموذجية فائقة الأهمية تتابعها اللجان البرلمانية ومجلس النواب في مصر لعام 2026.

ويرى خبراء الأمن السيبراني والاجتماع محلياً أن الوقت قد حان لتبني المشرّع المصري دليلاً استرشادياً موحداً وموفراً للجهد يصيغ تشريعات رادعة تحظر فوضى "السوشيال ميديا" داخل البيوت المصرية، مما يسهم في منع تشتت الطلاب والشباب المستقلين.

وتوجيه طاقاتهم الإبداعية نحو استخدام الحواسب والتقنيات المعاصرة لتعلم البرمجة، والذكاء الاصطناعي، وإدارة مشاريع قنوات العمل الحر الآمنة بنسبة نجاح بلغت 100% وبدون أي تعقيدات سلوكية.

يبرهن الحسم البريطاني التاريخي ضد توغل شبكات التواصل الاجتماعي لعام 2026 على أن حماية العقول الناشئة غادرت فخ النصائح التربوية الجافة لتصبح ركيزة أساسية لصيانة الأمن القومي للدول.

ومع بدء السريان الفعلي للعقوبات الدولية ضد الكيانات التكنولوجية المخالفة، يثبت المشهد العالمي أن نضج القوانين الرقمية والتكامل المستمر مع عتاد الرقابة الأبوية هما الحصن الدفاعي الأول لضمان تحول التكنولوجيا إلى أداة لخدمة وتسهيل الوظائف البشرية المستدامة، لا لتدمير عقول القصر كيميائياً ونفسياً.

السوشيال ميديا البريطاني المملكة المتحدة

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