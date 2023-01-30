سعر جوال Vivo Y21 ثنائي الشريحة في السعودية

تقدم شركة "فيفو" الصينية جوالها الذكي الجديد Vivo Y21 ثنائي شريحة الاتصال في المملكة العربية السعودية بسعر 528 ريال سعودي وفقا لموقع أمازون السعودية، وهو الجوال الذي ينتمي للفئة متوسطة المدى.

ويبدو جوال فيفو واي 21 من حيث الشكل أنيق وذو مظهر جذاب خفيف الوزن وسهل حمله في اليد والتنقل به كما أنه نحيف ويمكن زيادة مساحة التخزين به من خلال إضافة بطاقة ميموري، يأتي مع نظام تشغيل أندرويد 11 وواجهة مستخدم Funtouch 11.1.

مواصفات جوال Vivo Y21

يأتي جوال فيفو واي 21 مع شاشة عرض IPS LCD قطرها 6.51 بوصة ودقة 720x1600 بيكسل مع كثافة بيكسلات 270 بكسل لكل بوصة مع نسبة شاشة إلى الهيكل 81.8% ، تضمن لك شاشة العرض رؤية ألوان نابضة بالحياة وواضحة كما تعمل خاصية وميزة Eye Protection Mode المضافة على الشاشة لتحجيم تأثير الأشعة الزرقاء وبالتالي الحفاظ على العين.

يتم تشغيل فيفو واي 21 بواسطة معالج وحدة مركزية من ميدياتك MT6765 Helio P35 بدثة 12 نانومتر ثماني النوى، 4 أنوية من Cortex-A53 بتردد ميقاتي 2.35 جيجاهرتز، و 4 أنوية من Cortex-A53 بتردد 1.8 جيجاهرتز، مع معالج رسوميات جرافيك من PowerVR GE8320

يقترن المعالج مع ذاكرة وصول عشوائي ثابتة 4 جيجابايت رام مع سعة تخزين داخلية أساسية بحد أدنى 64 جيجابايت وحد أقصى 128 جيجابايت روم، كما يمكن زيادة مساحة التخزين والاحتفاظ بكل ملفاتك سواء فيديو أو صور من خلال إضافة microSDXC من خلال المنفذ المخصص لذلك.

جوال فيفو

ويتوافر مع فيفو واي 21 بطارية مدمجة من مادة ليثيوم بوليمر سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات، كما يبلغ الوزن الإجمالي للجوال 182 جم مع سمك 8 مم وعرض 76.1 مم وطول 164.3 مم، مع إطار ولوحة خلفية من البلاستيك.

وتشتمل وحدة الكاميرات المزدوجة الخلفية في Vivo Y21 على كاميرا رئيسية بزاوية عريضة دقة 13 ميجابكسل مع تقنية PDAF إلى جانب مستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل توفر تفاصيل لائقة أثناء التصوير بالفيديو أو التصوير الفوتوغرافي في ضوء النهار، مع إضاءة فلاش ليد مع ميزة إضافية لعشق التصوير، الكاميرا الخلفية مدعومة بخاصية تجميل الوجه بالذكاء الاصطناعي والعديد من الفلاتر المتنوعة، باستخدام هذه الميزات ، سوف تلتقط صورًا ومقاطع فيديو أكثر جاذبية.

تم وضع خاصية وميزة الـ Face Beauty أو تجميل الوجه أيضًا من خلال الكاميرا الأمامية ذات فتحة العدسة الواسعة بدقة 8 ميجابكسل ، والموجودة في نوتش قطرة الماء.

يدعم الجوال اتصال واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct مع بلوتوث 5.0, A2DP, LE مع ميزة تحديد الموقع الجغرافي GPS ونظم الملاحة الأخرى مثل GLONASS, GALILEO, BDS.