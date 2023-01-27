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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر ومواصفات جوال فيفو Vivo X Fold plus في السعودية

سعر ومواصفات جوال
سعر ومواصفات جوال فيفو Vivo X Fold plus في السعودية

سعر ومواصفات جوال فيفو Vivo X Fold plus.. أحدث الهواتف القابلة للطي من فيفو، والذي يتميز بمواصفات رائعة من بينها شاشة عملاقة قابلة للطي بدقة وضوح عالية، إلى جانب أداء قوى بفضل معالج كوالكوم الجديد، والكثير من المواصفات الأخرى التي سنوضحها لك خلال مقالنا التالي، إليك سعر ومواصفات جوال فيفو Vivo X Fold plus في السعودية.

سعر ومواصفات جوال فيفو Vivo X Fold plus في السعودية


يتميز جوال فيفو Vivo X Fold plus، بوجود مفصلة قوية لطي الشاشة وإعدادات كاميرات قوية، بالإضافة إلى تصميم مميز وشاشة عالية الدقة، فهو يأتي مع شاشة داخلية مرنة من نوع LTPO AMOLED، قابلة للطي يبلغ قياسها حوالي 8.3 بوصة، بدقة 1916 x 2160 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز وتقنية دعم HDR10+.

 

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وذلك بالإضافة إلى شاشة خارجية من نوع AMOLED، يبلغ قياسها 6.53 بوصة بدقة +FHD، بتردد 120 هرتز.

سعر ومواصفات جوال فيفو Vivo X Fold plus في السعودية


يعمل جوال فيفو Vivo X Fold plus، بواسطة معالج كوالكوم الرائد لعام 2022، من نوع Snapdragon 8+ Gen 1، والمطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، يأتي هاتف فيفو اكس فولد بلس مزودا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت.

يتمتع جوال فيفو Vivo X Fold plus، بكاميرا خلفية رباعية، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بكاميرا مقربة persicope بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا telephoto بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا ultrawide بدقة 48 ميجابكسل تدعم التقريب البصري حتى 5X.

وكما يأتي جوال فيفو Vivo X Fold plus، بكاميرتين سيلفي خارجية وداخلية، كلتاهما بدقة 16 ميجابكسل.

سعر ومواصفات جوال فيفو Vivo X Fold plus في السعودية

يحزم جوال فيفو Vivo X Fold plus، بطارية كبيرة تبلغ قدرتها 4730 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 80 وات والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 وات.

يمتاز دعم شبكات الجيل الخامس 5G ودعم شبكات الاتصال اللاسلكي WiFi 6، ويتميز الهاتف بمستشعرين لبصمات الأصابع مدمجتان في الشاشتين الداخلية والخارجية، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Origin OS Ocean، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 13.

سعر فيفو اكس فولد بلس في السعودية

يبلغ سعر فيفو اكس فولد بلس في السعودية، حوالى 4899 ريال سعودي لنسخة 12 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

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