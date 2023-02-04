الفرق هيصدمك .. سعر ومواصفات آيفون 14 وGalaxy S23

سعر ومواصفات موبايلات آيفون 14 وGalaxy S23.. لقد ظهرت بعض الهواتف الذكية الرائدة الرائعة على مدار الأشهر القليلة الماضية، من خلالها تقدم العلامات التجارية ذات الأسماء الكبيرة في الغالب تحسينات جديدة مع عمليات إطلاقها الأخيرة، لذلك سنلقي مقارنة سريعة على سعر ومواصفات موبايلات آيفون 14 وGalaxy S23 في مصر والسعودية.



سعر ومواصفات موبلايلات آيفون 14 وGalaxy S23 في مصر والسعودية

يأتي أضغر عضو في ثلاثي سلسلة سامسونج Galaxy S23، بمواصفات رائدة ولكن بسعر رخيص، فهو يأتي بترقية كبيرة عن إصدارات الشركة السابقة، حيث أن الهاتف سيباع في في جميع أنحاء العالم، مع معالج جديد صنعته شركة كوالكوم خصيصا لسلسلة Galaxy S23، وهو Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy، والذي تم تطويره بدقة تصنيع أعلى 4 نانومتر مقارنة بمعالج هاتف آيفون 14، المسمى A15 Bionic الذي طورته آبل بدقة تصنيع 5 نانومتر.

يتمتع هاتف Galaxy S23، بكاميرا خلفية ثلاثية، ركزت سامسونج خلالها على تحسين نظام الكاميرا ككل، مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارا في الثانية، والتي تأتي متصلة بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بزاوية عرض 120 درجة، وكاميرا مقربة بدقة 10 ميجابكسل تدعم التقريب حتي 3 مرات.

بينما يقدم هاتف آيفون 14، كاميرا خلفية مزدوجة أقل في العدد والدقة 12 ميجابكسل، ويأتي هاتف آبل مزودا بكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، ويتميز أيضا هاتف Galaxy S23، بكاميرا سيلفي بدقة 12 ميجابكسل.

زودت سامسونج هاتف Galaxy S23، بشاشة مسطحة عالية الدقة من نوع Dynamic AMOLED 2x، بقياس 6.1 بوصة وبدقة FHD +، بينما يتميز هاتف آيفون 14، بشاشة بقياس 6.1 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED، يدعم كلاهما معدل تحديث 120 هرتز، وطبقة حماية قوية.



يحزم هاتف Galaxy S23، بطارية بقوة 3900 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات، يمكنه شحن البطارية بنسبة 50% في غصون 30 دقيقة فقط، بينما يحتوي هاتف آيفون 14 على بطارية بقوة 3279 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 20 وات، يقوم بشحن الهاتف من 0 إلى 50% خلال 30 دقيقة أيضا.

سعر هاتف Galaxy S23 في مصر والسعودية

يتوفر هاتف Galaxy S23، للحجز المسبق عبر متجر سامسونج على الويب، في السعودية مقابل 500 ريال سعودي.

وتبيع سامسونج النسخة الرسمية من هاتف Galaxy S23، مقابل سعر حوالى 800 دولار، مما يعني أنه سيتوفر في مصر مقابل سعر يقارب 24 و100 جنيه مصري، ولكن هذا السعر غير رسمي حتي الآن.



سعر هاتف آيفون 14 في مصر والسعودية

يبلغ سعر هاتف آيفون 14 في السعودية حوالى 4999 ريال سعودى، ويباع الهاتف في مصر مقابل سعر حوالى 47 ألف و 900 جنيه مصري.