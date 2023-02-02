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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر ومواصفات جوال iPhone 13 Pro Max في السعودية

سعر ومواصفات جوال
سعر ومواصفات جوال iPhone 13 Pro Max في السعودية

سعر ومواصفات جوال iPhone 13 Pro Max.. أحد أقوى هواتف آبل لعام 2021، وعلى الرغم من مرور أكثر من عام على إطلاقه إلأا أنه مازال يتمتع بشعبية كبيرة بين عشاق آيفون، فإذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن هذا الهاتف سنوضح إليك فيما يلي سعر ومواصفات جوال iPhone 13 Pro Max في السعودية.


سعر ومواصفات جوال iPhone 13 Pro Max في السعودية

يتميز جوال iPhone 13 Pro Max، بشاشة من نوع Super retina xdr، بقياس 6.7 بوصة، تدعم معدل تحديث متغير من 10 إلى 120 هرتز في الثانية.

 

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زودت آبل شاشة جوال iPhone 13 Pro Max، بطبقة حماية قوية ضد الخدش بدون أي حواف، و مقاومة للماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة والأتربة وفقا لمعيار IP68، كما تحتوي الشاشة على مع نتوء أصغر للكاميرا الأمامية مقارنة بإصدارات آبل السابقة.

سعر ومواصفات جوال iPhone 13 Pro Max في السعودية

يعمل جوال iPhone 13 Pro Max، بمعالج سداسى النواة قوى وسريع من نوع A15 Bionic، المطور من قبل شركة آبل بدقة تصنيع 6 نانومتر، الذي يوفر زيادة في سرعة وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات بنسبة 50% مقارنة بسابقه.

سعر ومواصفات جوال iPhone 13 Pro Max في السعودية

يتمتع جوال iPhone 13 Pro Max، بثلاث كاميرات خلفية  بدقة 12 ميجابكسل بـ3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/1.6 عدسة وf/2.4 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، مع فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.4، بدقة عرض 4k، مع زووم بصري أكثر 5 مرات.

سعر ومواصفات جوال iPhone 13 Pro Max في السعودية

يأتي معالج جوال iPhone 13 Pro Max، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و256 و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت.

يحزم جوال iPhone 13 Pro Max، بطارية بقوة 4352 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 27 وات، يقوم بشحن الهاتف من 0 إلى 50% خلال 30 دقيقة.

سعر ومواصفات جوال iPhone 13 Pro Max في السعودية

سعر جوال iPhone 13 Pro Max في السعودية

يبلغ سعر جوال iPhone 13 Pro Max في السعودية، حوالي 4699 ريال سعودى للإصدار بسعة 128 جيجابايت.

سعر ومواصفات جوال iPhone 13 Pro Max في السعودية
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