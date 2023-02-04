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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال قوي يضرب نيو غينيا ومركزه على عمق 104 كيلومترات

زلزال
زلزال

وقع زلزال قوي في منطقة نيو غينيا،  وفقا لما أعلنه المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، اليوم السبت، وذكرته وسائل إعلام متفرقة.

وأوضح المركز، أن زلزالا بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة شرق غينيا الجديدة.

وأضاف  المركز أن الزلزال وقع على عمق 104 كيلومترات تحت سطح البحر.

ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وتعد غينيا الجديدة أو نيو غينينا، جزيرة تقع في شمال البرّ الأسترالي جنوب خط الاستواء، وهي معزولة من قبل بحر آرافورا إلى الغرب ومضيق توريس وبحر المرجان إلى الشرق.

وفي بعض الأحيان تُعتبر الجزيرة الأقرب إلى شرق الأرخبيل الإندونيسي وتقع شمال الطرف الأعلى لأستراليا وخليج كاربنتاريا وشبه جزيرة كيب يورك وغرب أرخبيل بسمارك وأرخبيل جزر سولومون.

من الناحية السياسية، يتألف النصف الغربي من الجزيرة من مقاطعتين في إندونيسيا: بابوا وبابوا الغربية، ويشكل النصف الشرقي البرّ الرئيسي لبلد بابوا غينيا الجديدة.

 

زلزال قوي نيو غينيا المركز الأوروبي المتوسطي رصد الزلازل مقياس ريختر شرق غينيا الجديدة

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