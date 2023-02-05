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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس .. حظك اليوم الأحد 5 فبراير 2023 : لا تتحدث عن مشاريعك

برج القوس وحظك اليوم
برج القوس وحظك اليوم

يعمل مواليد برج القوس دائما على إنجاز مهام الآخرين بدون مقابل، يحب إجراء بعض الأعمال الخيرية، يسعى إلى إرضاء الآخرين حتى على حساب مصلحته الشخصية.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الأحد 5 فبراير 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

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توقعات برج القوس وحظك اليوم الأحد 5 فبراير 2023

لا تجعل أحباءك في حالة جهل بشأن خططك أو قراراتك؛ قد تتأثر بطريقة ما، لا تتحدث عن مشاريع جديدة مع زملاء العمل، سيساعدك دعم الأسرة على التركيز على القضايا الرئيسية في حياتك، قد تتعلم أيضًا تحقيق التوازن بين التزاماتك المختلفة، إذا كان هناك أي شيء فلا يجب أن تخاف على صحتك، لكن لا يجب أن تضغط على نفسك أكثر من اللازم.

توقعات برج القوس في العمل

يعد الاستماع إلى النصائح السليمة من الأشخاص الذين تحترمهم طريقة مؤكدة لإيجاد ثباتك، حافظ على مسافة بينك وبين زميل عمل متمحور حول الذات لأنك لا تعرف أبدًا دوافعهم الحقيقية.

برج القوس وحظك اليوم صحيا

حافظ على صحتك عن طريق الانخراط بانتظام في أنشطة مثل المشي لمسافات طويلة وتناول الأطعمة المغذية وقضاء الوقت مع أشخاص إيجابيين.

برج القوس وحظك اليوم في الحب

تحقق من قدرتك على توصيل مشاعرك لشريكك، حتى ذلك الحين ، لن تتمكن من تحسين اتصالك أو اتخاذ الخطوة التالية معًا.

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

قد يكون الجميع في حالة مزاجية جيدة في المنزل أثناء محاولتهم العثور على شريك لفرد الأسرة المؤهل، يمكن لقضاء الوقت مع الأطفال والشباب الآخرين أن يفعل المعجزات لمزاجك.

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