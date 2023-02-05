فتاة كندية تكسب 36 مليون دولار في لمح البصر

أصحبت مراهقة كندية أصغر شابة تفوز بأكبر جائزة يناصيب على الإطلاق والتي تقدر قيمتها بمبلغ 35.8 دولار مليون دولار من خلال مشاركتها الأولى في المسابقة.





وبحسب ما ذكرته وكالة “بي بي سي” البريطانية، فازت المراهقة جولييت لامور بالجائزة الكبرى في اليانصيب في محاولتها الأولى، إذ حصلت على مبلغ قدره 48 مليون دولار كندي (35.8 دولار؛ 29.7 مليون جنيه إسترليني).





وبعد فوزها بالجائزة، تعتزم الشابة التي تبلغ من العمر 18 عاماً إنهاء دراستها الجامعية وتصبح طبيبة.



احتفلت لامور بالفوز في شركة أونتاريو لليناصيب والألعاب، وقالت «ما زلت لا أصدق أنني فزت بالجائزة الكبرى في أول تذكرة يانصيب لي!».



وقالت لامور: «سقط زميلي على ركبتيه في حالة من عدم التصديق، وكان يصرخ.. في الواقع، كان الجميع يصرخون أنني ربحت 48 مليون دولار».



وتخطط لامور لاستثمار بعض الأموال لتحقيق حلمها في أن تصبح طبيبة دون قلق من الحصول على المنح أو القروض. وقالت إنها تريد العودة إلى شمال أونتاريو لممارسة الطب ورد الجميل لمجتمعها.