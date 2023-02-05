عاصفة الثلج تمنع العشاق من الاحتفال بعيد الحب في بريطانيا

تستعد المملكة المتحدة لمواجهة تساقط ثلوج تبلغ 5 سم في الساعة وأمطار غزيرة كل ذلك في غضون يوم واحد بعد أن أظهرت خرائط الطقس أن عاصفة مقلقة ستضرب بريطانيا في وقت لاحق من هذا الشهر.



وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، توقع خبراء الأرصاد تساقط الثلوج بمعدل يصل إلى 5 سم في الساعة في بعض المناطق ، بينما في مناطق أخرى ، من المقرر أن تضرب البلاد هطول أمطار غزيرة في 14 فبراير.

وتُظهر الخرائط هطول أمطار غزيرة بألوان الأصفر والأحمر والبني وتساقط الثلوج باللون الأرجواني ، صورة مختصرة جدا لما ستشهده بريطانيا للأسابيع القليلة المقبلة ، خاصة 14 فبراير.

عيد الحب

وفي عيد الحب، 14 فبراير، ستلاحظ هطول الأمطار في جميع أنحاء البلاد ولكن سيكون أسوأ في ويلز ، حيث سيكون هناك ما يقدر بنحو 5 ملم في الساعة في بعض المناطق من الصباح الباكر.

وستشهد معظم أنحاء البلاد ، بما في ذلك لندن وبرمنغهام وجلاسكو ، أمطارًا غزيرة حوالي الساعة 6 صباحًا.

في هذه الأثناء ، ستؤثر الثلوج الكثيفة على منطقة تمتد لأكثر من 200 ميل من إدنبرة إلى جنوب مانشستر تمامًا وكذلك شمال اسكتلندا ، مع بعض المناطق التي من المقرر أن ترى حوالي 5 سم من الثلج في الساعة في وقت لاحق من اليوم (كما هو موضح في المناطق الأرجوانية الفاتحة. داخل أرجواني أغمق).



ستتأثر مدن مثل إدنبرة وكارديف ومانشستر ولندن وإنفيرنيس وبلفاست بالطقس العاصف في 14 فبراير.