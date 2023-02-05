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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انعقاد الاجتماع الأول للفرق المصرية القطرية المعنية بالشئون الإقليمية

انعقاد الاجتماع الأول
انعقاد الاجتماع الأول للفرق المصرية القطرية

عقد اليوم، الأحد، بمقر وزارة الخارجية، الاجتماع الأول بين مصر وقطر لبحث الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، برئاسة السفير علاء موسى، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، والدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي، مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية. 

ويأتي الاجتماع في ظل الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وقطر، ورغبتهما في البناء على هذا التقارب في تنسيق وتبادل وجهات النظر في الملفات محل الاهتمام المشترك.

ويعتبر الاجتماع الذي يُعقد لأول مرة بمثابة نواة لآلية مشتركة للتواصل وتنسيق المواقف والرؤى في كافة القضايا ذات الأولوية للجانبين.

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