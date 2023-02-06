أخبار التكنولوجيا| تقارير: جوجل تعتزم إطلاق نسختها الخاصة من ChatGPT خلال أيام.. وإعدادات عليك تغييرها فورا في Windows 11

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



كشفت تسريبات جديدة أن هاتف Poco X5 Pro 5G القادم من شركة شاومي الصينية تحت علامتها التجارية الفرعية Poco سيقدم مواصفات مميزة للفئة المتوسطة والشباب مع تصميم أنيق وسعر مناسب، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن الهاتف خلال الساعات القادمة.



يشتمل Windows 11 ويندوز 11 على الكثير من الميزات التي تهدف إلى جعل جهاز الكمبيوتر الخاص بك أفضل مع تقديم تجربة جيدة للمستخدمين لتوفيرالجهد والوقت، ومع ذلك ، ليست كل إعدادات مايكروسوفت الافتراضية لنظام التشغيل Windows 11 هي الأفضل.

من المعروف أن الهواتف الذكية لها عمر افتراضي معين يتراوح من 3 لـ 5 سنوات حسب فئة الهاتف إذا كانت متوسطة أو رائدة، ولكن أغلب الهواتف لا تصمد حتى لهذه المدة وبعد استخدامها في سنوات أقل تتعرض لعدد من المشكلات التي تجعل صاحبها في حاجة إلى استبدالها.



يعد تطبيق Gmail أشهر مزود لخدمة البريد الإلكتروني في العالم، مع أكثر من 1.8 مليار مستخدم نشط شهريًا، الأمر الذي يجعل التطبيق هدفا سهلا لشركات الإعلانات وأيضا الاحتيال وإرسال "الإيميلات" العشوائية والتي قد تحتوي على روابط ضارة تؤدي للاختراق.



أطلقت شركة سامسونج الكورية الجنوبية سلسلة هواتفها الرائدة Galaxy S23 منذ أيام قليلة، والذي جاء من بينها الهاتف الأكثر تميزا والأفضل في هواتف الأندرويد Galaxy S23 Ultra ، حيث يضم الهاتف عددا من الإمكانات الفريدة للغاية.



أفادت تقارير أن شركة جوجل تعتزم إطلاق نسختها الخاصة من أداة الذكاء الاصطناعي ChatGPT خلال أيام قليلة، حيث من المقرر أن تعقد جوجل حدثا خاصا تعلن فيه عن البديل الخاص بـ ChatGPT ، وذلك بعد استشعارها التهديد من الأداة التي قد تؤثر بشكل قوي على أعمالها.



تم طرح هاتف آيفون iPhone غير مفتوح من عام 2007 في مزاد في الولايات المتحدة بسعر متوقع قدره 50 ألف دولار (أي ما يعادل مليون ونصف تقريبا)، وهو مملوك من قبل Karen Green التي تلقت هدية iPhone من أصدقائها في عام 2007.



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