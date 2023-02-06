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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| تقارير: جوجل تعتزم إطلاق نسختها الخاصة من ChatGPT خلال أيام.. وإعدادات عليك تغييرها فورا في Windows 11

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

 نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

تسريبات تكشف سعر ومواصفات هاتف شاومي المميز Poco X5 Pro 5G


كشفت تسريبات جديدة أن هاتف Poco X5 Pro 5G القادم من شركة شاومي الصينية تحت علامتها التجارية الفرعية Poco  سيقدم مواصفات مميزة للفئة المتوسطة والشباب مع تصميم أنيق وسعر مناسب، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن الهاتف خلال الساعات القادمة.

 

إعدادات عليك تغييرها فورا في Windows 11


يشتمل Windows 11 ويندوز 11 على الكثير من الميزات  التي تهدف إلى جعل جهاز الكمبيوتر الخاص بك أفضل مع تقديم تجربة جيدة للمستخدمين لتوفيرالجهد والوقت، ومع ذلك ، ليست كل إعدادات مايكروسوفت الافتراضية لنظام التشغيل Windows 11 هي الأفضل.

 

5 علامات تحذيرية تخبرك بضرورة شراء موبايل جديد

 

من المعروف أن الهواتف الذكية لها عمر افتراضي معين يتراوح من 3 لـ 5 سنوات حسب فئة الهاتف إذا كانت متوسطة أو رائدة، ولكن أغلب الهواتف لا تصمد حتى لهذه المدة وبعد استخدامها في سنوات أقل تتعرض لعدد من المشكلات التي تجعل صاحبها في حاجة إلى استبدالها.  

 

تخلص من رسائل البريد الإلكتروني العشوائية في Gmail بهذه الطريقة


يعد تطبيق Gmail أشهر مزود لخدمة البريد الإلكتروني في العالم، مع أكثر من 1.8 مليار مستخدم نشط شهريًا، الأمر الذي يجعل التطبيق هدفا سهلا لشركات الإعلانات وأيضا الاحتيال وإرسال "الإيميلات" العشوائية والتي قد تحتوي على روابط ضارة تؤدي للاختراق.

 

سعر هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra وموعد توفره في السعودية


أطلقت شركة سامسونج  الكورية الجنوبية سلسلة هواتفها الرائدة Galaxy S23 منذ أيام قليلة، والذي جاء من بينها الهاتف الأكثر تميزا والأفضل في هواتف الأندرويد  Galaxy S23 Ultra ، حيث يضم الهاتف عددا من الإمكانات الفريدة للغاية.

 

تقارير: جوجل تعتزم إطلاق نسختها الخاصة من ChatGPT خلال أيام


أفادت تقارير أن شركة جوجل تعتزم إطلاق نسختها الخاصة من أداة الذكاء الاصطناعي ChatGPT خلال أيام قليلة، حيث من المقرر أن تعقد جوجل حدثا خاصا تعلن فيه عن البديل الخاص بـ ChatGPT ، وذلك بعد استشعارها التهديد من الأداة التي قد تؤثر بشكل قوي على أعمالها.  

 

لو معاك موبايل iPhone قديم..تقدر تبيعه بمليون ونص


تم طرح هاتف آيفون iPhone غير مفتوح من عام 2007 في مزاد في الولايات المتحدة بسعر متوقع قدره 50 ألف دولار (أي ما يعادل مليون ونصف تقريبا)، وهو مملوك من قبل Karen Green التي تلقت هدية iPhone من أصدقائها في عام 2007.

 

منافس iPhone 14.. شاومي تعلن تخفضا كبيرا لـ سعر Xiaomi 13 Pro


يقدم موقع Giztop الأجنبي، خصمًا يصل إلى أكثر من 3000 جنيه على أحدث هاتف فلاجشيب Xiaomi 13 Pro.

 

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