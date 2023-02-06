سعر هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra وموعد توفره في السعودية

أطلقت شركة سامسونج الكورية الجنوبية سلسلة هواتفها الرائدة Galaxy S23 منذ أيام قليلة، والذي جاء من بينها الهاتف الأكثر تميزا والأفضل في هواتف الأندرويد Galaxy S23 Ultra ، حيث يضم الهاتف عددا من الإمكانات الفريدة للغاية.

وأعلنت سامسونج السعر العالمي لهاتف Galaxy S23 Ultra حيث يبدأ من حوالي 1200 دولار أمريكي، وذلك لأصغر نسخة، ووفقا لعدد من المتاجر السعودية فإن الهاتف سيبدأ من سعر 5575 ريال سعودي، ومن المرجح أن يتوفر في المملكة بدءا من 17 فبراير المقبل.

وجاء هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra الرائد بشاشة مقاومة للمياه والغبار مع معيار IP68، ومن نوع Dynamic AMOLED 2X، قياس 6.8 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ودقة عرض 1440 x 3088 بيكسل ، وميزة +HDR10 ، وطبقة حماية للشاشة من نوع Corning Gorilla Glass Victus 2، ودعم للقلم الالكتروني S pen.

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra، كاميرا خلفية رباعية ، الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وكاميرا بيريسكوب تليفوتو بدقة 10 ميجابكسل وتقريب 10x، وكاميرا تليفوتو بدقة 10 ميجابكسل وتقريب 3x، وكاميرا Ultrawide بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل لتصوير السيلفي و إجراء مكالمات الفيديو.



ويعمل هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع معالج رسوميات Adreno 740، وذاكرة وصول عشوائي سعة 8 و 12 جيجابايت رام من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت، ونظام التشغيل Android 13 ، وواجهة المستخدم One UI 5.1 للسوفت وير.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra، على بطارية سعة 5000 ميلي أمبير، تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 45 وات، وشحن لاسلكي بقوة 10 وات، مع دعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، ويتميز الهاتف بمجموعة متنوعة من ألوان منها الأسود ، والأخضر ، والبيج الفاتح، والبنفسج ، والرمادي ، والأزرق السماوي ، والأخضر الفاتح ، والأحمر.