تقارير: جوجل تعتزم إطلاق نسختها الخاصة من ChatGPT خلال أيام

أفادت تقارير أن شركة جوجل تعتزم إطلاق نسختها الخاصة من أداة الذكاء الاصطناعي ChatGPT خلال أيام قليلة، حيث من المقرر أن تعقد جوجل حدثا خاصا تعلن فيه عن البديل الخاص بـ ChatGPT ، وذلك بعد استشعارها التهديد من الأداة التي قد تؤثر بشكل قوي على أعمالها.

ومن المقرر أن تستضيف شركة جوجل حدثا في 8 فبراير المقبل، حيث سيركز الحدث على "استخدام قوة الذكاء الاصطناعي لإعادة تصور كيفية بحث الأشخاص"، وفقا لدعوة أرسلتها جوجل لـ The Verge .

وتحتوي الدعوة المرسلة إلى The Verge على مزيد من المعلومات حول الحدث، حيث تخطط جوجل لاستخدام قوة الذكاء الاصطناعي للسماح للمستخدمين "باستكشاف المعلومات والتفاعل معها"، من خلال ذلك ، تهدف جوجل إلى جعل استنساخ ChatGPT “طبيعيًا ويشعر بمزيد من السهولة من أي وقت مضى”.

ومؤخرا، وعد الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، ساندر بيتشاي، أنه "في خلال فترة قريبة جدا سيتمكن الأشخاص من التفاعل مباشرة مع أحدث وأقوى نماذجنا اللغوية كمرافق للبحث في طرق تجريبية ومبتكرة "، وذلك خلال مكالمة الأرباح، منذ أيام.

ومنذ أيام، حصلت شبكة CNBC على عدد من الوثائق الداخلية التي كشفت أن جوجل تختبر أدوات ومنتجات للذكاء الاصطناعي الشبيهة والتي تعتبر منافسة لـ ChatGPT ، حيث طلبت جوجل من الموظفين اختبار عدد من هذه الأدوات ، بما في ذلك روبوت محادثة يسمى "Apprentice Bard".

وتأتي الاختبارات بعد اجتماع أثار الموظفون فيه مخاوف بشأن الميزة التنافسية للشركة في مجال الذكاء الاصطناعي ، بالنظر إلى الشعبية المفاجئة لـ ChatGPT ، التي أطلقتها شركة OpenAI،

وصرحت عدة مصادر لـ CNBC بأن كبار مسئولي شركة جوجل يطلبون من الموظفين تحديثات بشأن الجهود المبذولة في الأسابيع الأخيرة حول اختبار هذه الأدوات، وفي الوقت نفسه تعمل الشركة أيضا على اختبار تصميمات صفحات بحث جديدة تدمج تقنية الدردشة، بالإضافة إلى مشروع ضمن وحدتها السحابية يسمى "Atlas" ، كنوع من الرد على ChatGPT .