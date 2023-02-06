عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تقارير: جوجل تعتزم إطلاق نسختها الخاصة من ChatGPT خلال أيام

جوجل تعتزم إطلاق
جوجل تعتزم إطلاق نسختها الخاصة من ChatGPT

أفادت تقارير أن شركة جوجل تعتزم إطلاق نسختها الخاصة من أداة الذكاء الاصطناعي ChatGPT خلال أيام قليلة، حيث من المقرر أن تعقد جوجل حدثا خاصا تعلن فيه عن البديل الخاص بـ ChatGPT ، وذلك بعد استشعارها التهديد من الأداة التي قد تؤثر بشكل قوي على أعمالها.  

ومن المقرر أن تستضيف شركة جوجل حدثا في 8 فبراير المقبل، حيث سيركز الحدث على "استخدام قوة الذكاء الاصطناعي لإعادة تصور كيفية بحث الأشخاص"، وفقا لدعوة أرسلتها جوجل لـ The Verge . 

وتحتوي الدعوة المرسلة إلى The Verge على مزيد من المعلومات حول الحدث، حيث تخطط جوجل لاستخدام قوة الذكاء الاصطناعي للسماح للمستخدمين "باستكشاف المعلومات والتفاعل معها"، من خلال ذلك ، تهدف جوجل إلى جعل استنساخ ChatGPT “طبيعيًا ويشعر بمزيد من السهولة من أي وقت مضى”. 

ومؤخرا، وعد الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، ساندر بيتشاي، أنه "في خلال فترة قريبة جدا سيتمكن الأشخاص من التفاعل مباشرة مع أحدث وأقوى نماذجنا اللغوية كمرافق للبحث في طرق تجريبية ومبتكرة "، وذلك خلال مكالمة الأرباح، منذ أيام. 

ومنذ أيام، حصلت شبكة CNBC على عدد من الوثائق الداخلية التي كشفت أن جوجل تختبر أدوات ومنتجات للذكاء الاصطناعي الشبيهة والتي تعتبر منافسة لـ ChatGPT ، حيث طلبت جوجل من الموظفين اختبار عدد من هذه الأدوات ، بما في ذلك روبوت محادثة يسمى "Apprentice Bard". 

وتأتي الاختبارات بعد اجتماع  أثار الموظفون فيه مخاوف بشأن الميزة التنافسية للشركة في مجال الذكاء الاصطناعي ، بالنظر إلى الشعبية المفاجئة لـ ChatGPT ، التي أطلقتها شركة OpenAI، 

وصرحت عدة مصادر لـ CNBC بأن كبار مسئولي شركة جوجل يطلبون من الموظفين تحديثات بشأن الجهود المبذولة في الأسابيع الأخيرة حول اختبار هذه الأدوات، وفي الوقت نفسه تعمل الشركة أيضا على اختبار تصميمات صفحات بحث جديدة تدمج تقنية الدردشة، بالإضافة إلى مشروع ضمن وحدتها السحابية يسمى "Atlas" ، كنوع من الرد على ChatGPT .

شركة جوجل ChatGPT الذكاء الاصطناعي ساندر بيتشاي جوجل و ChatGPT

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الموعد النهائي لـ انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق | كم سيصل الكيلو؟

دخل في غيبوبة.. نقل فنان شهير إلى المستشفى ووضعه في العناية المركزة

اجتماع بين مرتضي منصور وجمال علام لحل أزمة قيد لاعبي الزمالك.. تفاصيل

قرار عاجل من فيريرا قبل مواجهة فاركو بالدوري بسبب هذا اللاعب

كولر حرمه من رقم تاريخي.. لماذا غاب حسين الشحات عن مباراة الأهلي وسياتل؟

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية تضرب مصر خلال ساعات.. فيديو

الوضع غير مهيأ تماما.. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد لمواطني 5 محافظات

توأم ملتصق يخطف الأنظار بفستان زفاف واحد.. شاهد واعرف الحقيقة

ترشيحاتنا

عالم: سعر الفضة كان ضعف سعر الذهب عند المصريين القدماء .. فيديو

مفاجأة مدوية.. بريطانيا تعترف بعدم امتلاك أموال لتحديث جيشها

احترسوا من طقس اليوم| أمطار رعدية وصقيع تضرب البلاد خلال ساعات والأرصاد تحذر

كسرت نصف مليون زيادة.. أسعار فولفو XC60 الجديدة في مصر

أفضل سعر لشراء الدولار  فى مصر اليوم الاثنين 6-2-2023

تقارير: جوجل تعتزم إطلاق نسختها الخاصة من ChatGPT خلال أيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شجار مروع بين أم وابنتها مع موظفي شركة طيران بأمريكا

أغربها بنوع مهمل من البذور.. 6 حيل خارقة تحميك من الإصابة بالخرف

توأم ملتصق يخطف الأنظار بفستان زفاف واحد.. شاهد واعرف الحقيقة

بعد ظهورها الجريء برفقة خطيبها.. 5 صورعرضت نادين نجيم للانتقادات

فيديو

لن تعود مرة أخرى ماضيها خالٍ من الاتهامات.. حيثيات الحكم على منة شلبي في واقعة الحشيش

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد وأبرز الغيابات| تفاصيل

فرق في السرعات و64 حصان.. ماذا حدث لأبطال مشهد محامي خلع.. فيديوجراف

احذروا ملك إفريقيا.. ماذا قالت الصحف الإسبانية عن مباراة الأهلي وريال مدريد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ