لا تتوقف عن تناولها أسبوعيا.. الفاصوليا تحميك من 5 أمراض مزمنة

تعد الفاصوليا من أهم النباتات فهي بذور نباتية متعددة الاستخدامات ضرورية للعديد من الثقافات كمصدر أساسي للغذاء، وهي من الوجبات سهلة التحضير وتتمتع بمذاق لذيذ.

وتتعدد أصناف الفاصوليا ، ولكن بعض الأنواع الأكثر شيوعًا اليوم هي فول الصويا والفاصوليا السوداء والفاصوليا البيضاء.

ونرصد أبرز الفوائد الصحية وفقا لـ webmed فيما يلي:



تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الفاصوليا في تقليل تلف الخلايا الذي تسببه الجذور الحرة.

وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان وترهل الجلد وعلامات الشيخوخة الأخرى.

تحتوي الفاصوليا ذات اللون الداكن على المزيد من مضادات الأكسدة لأنها تحتوي على المزيد من الأصباغ التي تحتوي عليها.

فوائد تناول الفاصوليا

تحافظ علي مستوى السكر بالدم

الفاصوليا لها مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم ، مما يعني أن الجسم يمتص الطاقة منها ببطء. يساعد ذلك في منع ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد الأكل. غالبًا ما يجد الأشخاص المصابون بداء السكري ، وخاصة داء السكري من النوع 2 ، أن الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض مثل الفاصوليا تساعدهم على إدارة مستويات السكر في الدم والأنسولين بشكل أكثر فعالية.

يخفض الكوليسترول " الضار الفاصوليا غنية بالألياف القابلة للذوبان ، وهي نوع من الألياف التي تتحول إلى هلام مائي في معدتك. يمتص هذا الجل الكوليسترول ، وخاصة الكوليسترول الضار "الضار" ، قبل أن يتمكن الجسم من ذلك. تساعد مستويات الكوليسترول المنخفضة في الوقاية من مشاكل مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية.

الهضم

الفاصوليا مليئة أيضًا بالألياف غير القابلة للذوبان ، والتي لا يستطيع جسمك هضمها. يمكن أن تساعد الألياف غير القابلة للذوبان في إضافة كتلة إلى البراز ، مما يقلل من مشاكل مثل الإمساك . بعض البكتيريا في جهازك الهضمي تستهلك هذه الألياف غير القابلة للذوبان. يساعد تناول الألياف غير القابلة للذوبان على تغذية هذه البكتيريا الجيدة ، مما يحافظ على عمل الجهاز الهضمي بسلاسة.

تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

الفاصوليا مصدر جيد للمغذيات النباتية . قد تساعد هذه العناصر الغذائية في تقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان ، مثل سرطان الثدي والقولون والبروستاتا . قد تساعد المغذيات النباتية أيضًا في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وتقليل أعراض انقطاع الطمث .

العناصر الغذائية لكل حصة

هناك العديد من أنواع الفاصوليا ، ولكن معظمها يحتوي على محتوى غذائي مماثل نسبيًا. على سبيل المثال ، نصف كوب من فول البينتو يحتوي على:

السعرات الحرارية: 122

البروتين : 8 جرام

الدهون : 1 جرام

الكربوهيدرات : 22 جرام

الألياف : 8 جرام

السكر: أقل من 1 جرام

تعتبر الفاصوليا مصدرًا مهمًا للبروتين النباتي ، مما يجعلها غذاءً أساسياً للأشخاص الذين يختارون اتباع نظام غذائي نباتي. غالبًا ما يتم تناول الفاصوليا مع الحبوب لتكوين بروتينات كاملة ، كما هو الحال في طبق الأرز والفاصوليا الأمريكية.

تعتبر الفاصوليا أيضًا مصدرًا ممتازًا لما يلي:

فيتامين ب

البوتاسيوم

حمض الفوليك

حديد

المغنيسيوم

مضادات الأكسدة

الفاصوليا غنية بحمض الفوليك ، وهو عنصر غذائي ضروري للنمو الصحي للأعصاب ، وتكاثر الحمض النووي ، وتطور الأجنة. يوصي الأطباء بأن تستهلك النساء الحوامل أو اللاتي قد يحملن ما لا يقل عن 400 ميكروغرام من حمض الفوليك يوميًا للوقاية من العيوب الخلقية. حصة واحدة من الفاصوليا توفر ربع هذا المبلغ في المتوسط.