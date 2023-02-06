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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بنتي نزلت مرعوبة .. فنانة شهيرة تروي تفاصيل مرعبة عن لحظة وقوع الزلزال

مادلين طبر
مادلين طبر

روت  الفنانة مادلين طبر تفاصيل صامة عن زلزال لبنان، وشاركت متابعيها الكارثة التي تمر بها  من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت الفنانة مادلين طبر مسغيثة، تصف حالة ابنتها وعلقت: "ربنا يلطف بلبنان بلدي وأهله كإنه ناقصنا مصايب".

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وأضافت: "ابنتي في بعبدا نزلت مرعوبة للشارع الساعه 3 فجرا، الزلزال كان قويا وربنا يقف مع المصابين بسبب الزلزال، في كل الدول المصابة".

وانهت منشورها بدعاء: “الطف يا الله بابناءك”.

 

زلزال اليوم

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا وقوع زلزال شعر به سكان القاهرة، وأنه كان قويا واستمر لثوان معدودة وشعر به عدد من المواطنين.

وشهدت مدن تركية وسوريا في الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين سقوط العشرات من القتلى والجرحى بعد وقوع زلزال مدمر بقوة 7.4 درجة بمقياس ريختر ضرب بالكامل محافظة كهرمان مرعش جنوبي تركيا و3 مدن في سوريا.

الزلزال يدمر سوريا

كما أعلنت وزارة الصحة السورية أن عدد القتلى من جراء الزلزال تجاوز 100 شخص حتى الآن، إضافة المئات من المواطنين في مدن حماة وحلب واللاذقية.

مادلين طبر تعتذر عن المشاركة بمسلسلي ام البنات وتعويذه رشيدة.

في مفاجأة من العيار الثقيل، اعتذرت الفنانة مادلين طبر، عن المشاركة في عمليين دراميين وهما ام البنات وتعويذه رشيدة.

 وقالت على صفحاتها الاجتماعية انه موسم الاعتذارات عندي، اعتذرت عن ام البنات للمنتج محروس المصري اخراج عبد العزيز حشاد.

واعتذرت أيضا عن بطولة بطوله تعويذة رشيدة بدور رشيدة للمنتج والمخرج  حاتم صلاح؛ لانى مش هاجي على نفسي باي حاجه فنيه مش مكتملة العناصر اخراجا نصا انتاجا  كاست ممثلين ومعنويا وماديا التوليفة  كلها،  ان لم تكتمل من وجهة نظري، فالأفضل  مع كل الاحترام الانسحاب .. تاريخي بيكفيني".

يذكر ان الفنانة مادلين طبر شاركت في فيلم نبيل الجميل بطوله محمد هنيدى ونور ومحمد سلام ورحمه احمد تأليف امين جمال ومحمد محرز واخراج خالد مرعي.

تدور أحداث الفيلم حول نبيل طبيب التجميل الناجح، ومواقف كوميدية بينه وبين بطلات العمل نور ومادلين طبر ورحمه أحمد.

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