شاهد... زوجة محمد نور وأبنائه في العرض الخاص لفيلم "الحب بتفاصيله"

حرصت أسرة الفنان محمد نور، على دعمه خلال العرض الخاص لفيلم "الحب بتفاصيله" والذي يلعب فيه دور البطولة.

وتواجدت زوجة محمد نور وأبنائه على السجادة الحمراء وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معه.

محمد نور ومصطفى قمر يطرحان كليب "شوفتوا القمر"

طرح كل من الفنان محمد نور، ومصطفى قمر، فيديو كليب أغنيتهما الجديدة التي تحمل اسم "شوفتوا القمر" وهي من فيلم “الحب بتفاصيله” وذلك عبر القناة الرسمية على موقع ”اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: “شوفتوا القمر والحلاوة .. شوفتوا الجمال شوفتوا نظرة عينيه .. شوفتوا الدلع والشقاوة .. عرفتوا ليه قلبى اختاره هو ليه .. مش زى غيره فى الجمال ما فيش اخوه .. لازم يغيروا لما يشوفوا .. حبوا من نظرة واحدة اومال بقى .. لو شافوا قدي ولو كانوا يعرفوا”.

"شوفتوا القمر" كلمات : أحمد علاء، ألحان: محمد نور، توزيع: محمد شفيق، مكس و ماستر: محمود عزت.

يذكر أن طرحت الشركة المنتجة لفيلم "الحب بتفاصيله" البوسترات الدعائية للفيلم داخل مصر وعدد من البلدان الخليجية، استعدادا لعرضه خلال الفترة القادمة.

ومن المقرر بدء عرض الفيلم فى مصر يوم 8 من شهر فبراير القادم ويطرح يوم 9 فى باقى الدول العربية والخليجية منها السعودية والكويت والبحرين .

غاني فيلم الحب بتفاصيله

فيلم "الحب بتفاصيله" عودة قوية للأفلام الرومانسية التي تضم عدد كبير من الأغاني حيث يضم الفيلم أغنية دويتو بين مصطفى قمر و محمد نور و أخرى مع مطرب المهرجانات أحمد نافع في أول تجربة لمحمد نور في غناء المهرجانات، بالإضافة إلى أغنية تجمع محمد نور بالطفل أدهم هيثم.