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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات 4X4 موديل 2023 في السعودية .. صور

5 سيارات 4X4 موديل
5 سيارات 4X4 موديل 2023 في السعودية

استطاعت فئة الدفع الرباعي "4X4" أن تحتل مكانة كبيرة داخل السوق السعودي، حيث تقدم عمالقة تصنيع السيارات باقة من موديلات 2023، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الداخلية، والتصميمات الخارجية، بالاضافة إلى القدرات الفنية، بحسب الطريقة الخاصة بكل علامة تجارية.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري 5 سيارات 4X4 موديل 2023 في السعودية.

5 سيارات 4X4 موديل 2023 في السعودية

1 - كاديلاك XT6 موديل 2023 

 

تعتمد السيارة كاديلاك XT6 موديل 2023 على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، متصل بمحرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، سعة 3600 سي سي، يستطيع ضخ قوة اجمالية تقدر بـ 311 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 373 نيوتن/متر.

 

وتبدأ اسعار السيارة كاديلاك XT6 موديل 2023 من 263,300 ريال إلى 270,800 ريال للفئة الثانية.

5 سيارات 4X4 موديل 2023 في السعودية

2 – جيب جراند شيروكي موديل 2023

 

زودت السيارة جيب جراند شيروكي موديل 2023 بمحرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، سعة 3600 سي سي، يتمكن من ضخ 290 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 350 نيوتن/متر، مع القدرة على الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات في غضون 8.3 ثانية.

 

تقدم الفئة الاولى جيب جراند شيروكي موديل 2023 بسعر 229,400 ريال و 296,300 ريال لسعر الفئة الثانية.

5 سيارات 4X4 موديل 2023 في السعودية

3 - جي ام سي XL يوكن موديل 2023

 

تستمد السيارة جي ام سي XL يوكن موديل 2023 قوتها من محرك ثماني الاسطوانات 8 سلندر، سعة 5300 سي سي، يستطيع ضخ قوة اجمالية بلغت 355 حصانا، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 520 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء.

 

تتراوح اسعار السيارة جي ام سي XL يوكن موديل 2023 بين 245,500 ريال و 303,400 ريال.

5 سيارات 4X4 موديل 2023 في السعودية

4 - مرسيدس G-CLASS موديل 2023

 

تحتوي السيارة مرسيدس G-CLASS موديل 2023 على محرك ثماني الاسطوانات سعة 4000 سي سي، بقوة 422 حصانا، وعزم دوران 610 نيوتن/متر، بالاضافة إلى محرك بقوة 585 حصانا، و 850 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 220 كم/ساعة، والوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 4.5 ثانية.

 

تأتي السيارة مرسيدس G-CLASS موديل 2023 بسعر 502,785 ريال و 691,994 ريال للفئة الثانية.

5 سيارات 4X4 موديل 2023 في السعودية

5 - تويوتا فورتشنر موديل 2023

 

تعتمد السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 2700 سي سي، بقوة 160 حصانا، وعزم دوران 245 نيوتن/متر، بالاضافة إلى محرك سداسي الاسطوانات سعة 4000 سي سي، يضخ 235 حصانا، و 376 نيوتن/متر، بالاضافة إلى مدة زمنية تقدر بـ 9 ثواني للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة.

 

تبدأ اسعار السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 لفئة الدفع الرباعي من 140,185 ريال إلى 171,925 ريال.

4X4 تقنية الفيديو 5 سيارات 4X4 موديل 2023 السعودية

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