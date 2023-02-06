5 سيارات مستعملة بسعر يبدأ من 28 ألف جنيه .. صور

يحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة على العديد من الطرازات، والتي تتنوع بحسب العلامة التجارية، والتجهيزات الفنية، بالاضافة إلى التصميمات الهيكيلة التي تتناسب مع مختلف الاذواق، إلى جانب عنصر السعر الذي يشكل أهمية كبيرة ضمن عملية الاختيار، حيث يتوقف بحسب الحالة العامة للسيارة وتاريخ الاصدار والفئة.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري 5 سيارات مستعملة بسعر يبدأ من 28 الف جنيه داخل السوق المصري.

5 سيارات مستعملة داخل السوق المصري

1 - فيات 132

حصلت السيارة فيات 132 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، مع ناقل سرعات مانيوال، بالاضافة إلى تصميم خارجي شهير من فئة السيدان، ومفهوم رباعي الابواب، إلى جانب مساحة تخزين خلفية مناسبة، مع مقصورة داخلية تتسم بالرحابة.

تتراوح اسعار السيارة فيات 132 بين 28 الف جنيه و 38 الف جنيه.

5 سيارات مستعملة داخل السوق المصري

2 - فولكس فاجن جولف 2

تعتمد السيارة فولكس فاجن جولف 2 على هيكل خارجي من فئة الهاتشباك، بالاضافة إلى مصدمة مدببة تضم مصابيح دائرية، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية، إلى جانب محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي، مع ناقل حركة مانيوال، وبعض الطرازات تقدم بعلبة تروس أوتوماتيكية، مع بعض التغيرات الخاصة بالسعة اللترية.

تبدأ اسعار السيارة فولكس فاجن جولف 2 من 35 الف جنيه حتى 70 الف جنيه.

5 سيارات مستعملة داخل السوق المصري

3 - هيونداي فيرنا

تأتي السيارة هيونداي فيرنا بالعديد من التجهيزات بداية من موديلات 2004 و 2006، وحتى موديل 2018، حيث تتمتع السيارة بتصميم خارجي لم يختلف كثيرًا إلا في بعض اللمسات البسيطة، مثل وجود شبكة أمامية مختلفة وسبويلر رياضي، بالاضافة إلى تقنيات تتضمن ناقل الحركة حيث تتمتع بعلبة تروس أوتوماتيكية لبعض الفئات واخرى مانيوال خماسية السرعات، مع محرك سعة 1600 سي سي، رباعي الاسطوانات.

تتراوح اسعار السيارة هيونداي فيرنا بين 100 الف جنيه وحتى 240 الف جنيه.

5 سيارات مستعملة داخل السوق المصري

4 - فيات اونو

تعتمد السيارة فيات اونو على محرك 4 سلندر، سعة 1000 سي سي، مدعوم بناقل سرعات مانيوال، بينما يتمكن محرك السيارة من ضخ 45 حصانا، وعزم دوران يبلغ 74 نيوتن/متر، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 140 كيلومتر/ساعة.

تقدم السيارة فيات اونو في سوق السيارات المستعمل بقيمة تتراح بين 45 الف جنيه حتى 65 الف جنيه.

5 سيارات مستعملة داخل السوق المصري

5 - جيلي امجراند

زودت السيارة جيلي امجراند بناقل سرعات مانيوال فقط، خماسي النقلات بتقنية الجر الامامي، مع محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يضخ 107 حصانا، وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن/متر.

وتراوح اسعار السيارة جيلي امجراند بين 100 الف جنيه و 175 الف جنيه.