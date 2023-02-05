بـ 65 ألف .. أوبل كورسا "هاتشباك" شبابية |صور

تتعدد الاصدارات المقدمة من شركة اوبل الالمانية داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، مثل فئة السيدان الشهيرة ومنها النسخة فيكترا واسترا، بالاضافة إلى عائلة الهاتشباك المعروفة وعلى رأسها السيارة اوبل كورسا، ذات التصميم الخارجي المتوسط صاحب الاطلالة الشبابية.

اوبل كورسا

وتتصدر السيارة اوبل كورسا محركات البحث الالكتروني، كونها واحدة من ابرز السيارات المقدمة داخل سوق المستعمل من فئة الهاتشباك، والتي تلقى اقبال كبير نسبة للعديد من المقاومات، مثل الابعاد الخارجي المتقاربة والتي تساعد في عملية الاصطفاف وخاصة للمبتدئين.

اوبل كورسا

كما تتمتع السيارة اوبل كورسا بمقصورة داخلية مناسبة، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية، مع عدد 4 ابواب، إلى جانب جنوط تتراوح بين 13 و 14 بوصة، بالاضافة إلى وجود مصابيح أمامي صغيرو الحجم باطلالة حادة.

اوبل كورسا

وتحتوي السيارة اوبل كورسا على صادم امامي بنفس الطلاء الخارجي للسيارة، بالاضافة إلى شبكة باللون الاسود متعددة الفتحات الهوائية، مع مرايات جانبية عادية، إلى جانب وجود مكيف هواء، وعدادات دائرية الشكل، مع نظام صوتي ترفيهي.

اوبل كورسا

وتأتي السيارة اوبل كورسا بناقل سرعات يدوي مانيوال، مكون من 5 نقلات يعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات، بالاضافة إلى محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1200 سي سي.

اوبل كورسا

سعر السيارة اوبل كورسا في السوق المصري للسيارات المستعملة

تقدم السيارة اوبل كورسا بقيمة سعرية تتراوح بين 65 الف جنيه وحتى 88 الف جنيه، وذلك بحسب الحالة الفنية والموديل الخاص بالسيارة.