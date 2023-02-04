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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اشتريها بـ 80 ألف جنيه .. أسعار اسبرانزا A113 |صور

اسبرانزا A113
اسبرانزا A113

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة العديد من الطرازات المتنوعة، سواء من فئة السيدان، أو الرياضية متعددة الاستخدام SUV، والكروس اوفر، إلى جانب فئة الهاتشباك المميزة، والتي تنال اعجاب الكثير من محبي عالم السيارات والمقبلين على خطوة شراء سيارة مستعملة.

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اسبرانزا A113

ومن أشهر السيارة التي تنتمي إلى هذه العائلة، هي النسخة اسبرانزا A113 والتي انطلقت من قبل الصانع الصيني، حيث تعتمد على واجهة امامي مسحوبة، ذات مصابيح حادة، وأقطاب ثنائية على جانبي منطقة السقف، بالاضافة إلى وجود جنوط رياضية باللون الفضي.

اسبرانزا A113

وتتمتع السيارة اسبرانزا A113 بمساحة تخزين خلفية مناسبة، مع مقصورة داخلية تضم مقاعد مريحة لـ 4 افراد، بالاضافة إلى وجود مكيف هواء يدوي، ونظام صوتي وترفيهي، مع مكبرات صوتية، وإضاءة وسطية باللون الأزرق، إلى جانب مصابيح قراءة، وانذار، ومكابح ABS و BED.

اسبرانزا A113

وتعتمد السيارة اسبرانزا A113 على عدد 4 ابواب، وسنتر لوك مركزي، وريموت كنترول، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي بواسطة ناقل سرعات مانيوال مكون من 5 نقلات، مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1300 سي سي.

 

سعر اسبرانزا A113 في السوق المصري للسيارات المستعملة 

 

تتراوح اسعار السيارة اسبرانزا A113 في سوق السيارات المستعملة المصري بين 80 الف جنيه و 100 ألف جنيه، ويرجع ذلك إلى الحالة العامة للسيارة وتاريخ الإصدار بين موديلات 2007 حتى 2011.

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