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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في دقايق.. لمعي الفضة بحيل مبتكرة مفعولها كالسحر

صدى البلد

هناك أشياء فضية في كل بيت بغض النظر عن مدى رعايتك لها ، فإنها تفقد بريقها بعد مرور بعض الوقت. في الواقع ، عندما لا يتم استخدام الأشياء الفضية لفترة طويلة ، فإنها تتحول إلى اللون الأسود ثم لا يتم تنظيفها حتى بعد عدة محاولات.

في مثل هذه الحالة ، يأخذها الكثير من الأشخاص إلى صائغ المجوهرات من أجل التلميع ، حيث يتم إنفاق الكثير من المال إذا كان يجب تجنب هذا الإنفاق المهدر ، فإن استخدام العلاجات المنزلية هو الخيار الأفضل سيترك الفضية الخاصة بك مشرقة كما لم يحدث من قبل.
 

صودا الخبز ورقائق الألمنيوم
 


هذه أرخص طريقة لتنظيف الفضة، اغلي الماء الآن قم بربط ورق الألمنيوم عن طريق الحفاظ على الجانب اللامع لأعلى. بعد ذلك ، ضعي ملعقة من صودا الخبز مع كوب من الماء في الوعاء وضعي فيه قطعًا فضية اتركه هكذا لمدة 5 دقائق الآن أخرج العنصر واغسله بالماء النظيف.


نصائح لتنظيف المطبخ

المطبخ الحياة، وستعمل هذه النصائح بسهولة لهذا ، كل ما عليك فعله هو عصر ليمونة مع 3 ملاعق كبيرة من الملح والماء الدافئ في وعاء الآن ضع عملات معدنية أو أطباق أو ملاعق أو أي عنصر زخرفي في هذا الحل بعد 10 دقائق ، أخرجه من المحلول وامسحه بقطعة قماش ناعمة سوف يلمع الفضة.

 

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سيتم تنظيف العناصر الفضية بالكاتشب

يمكن استخدام الكاتشب لتنظيف الأشياء الفضية في المنزل كل ما عليك فعله هو أخذ بعض الكاتشب في منشفة ورقية وفركها على المنطقة السوداء إذا لم تكن الفضة نظيفة ، اترك الكاتشب عليها لمدة 15 دقيقة وامسحها بقطعة قماش ناعمة.

 الفضة

 نظف الفضة الخاصة بك بمعجون الأسنان فإن معجون الأسنان الذي تستخدمه لتلميع أسنانك سوف يصقل الفضة في منزلك أيضًا ضع معجون أسنان على فرشاة أسنان قديمة وابدأ في فركه بالفضة بعد الفرك جيدًا ، نقع الفضة في ماء دافئ وبعد بضع دقائق اغسلها بالماء النظيف وجففها بقطعة قماش جافة.

 

استخدام مطهر اليدين
 

معقم اليدين متوفر في جميع منازلنا. فهو لا يحارب الجراثيم فحسب ، بل يُعرف أيضًا بتنظيف الفضة من البقع والأوساخ. افركي الفضة الملطخة ببضع قطرات من المطهر على قطعة قماش نظيفة. في غضون عشر دقائق ستبدأ الفضة في التألق.

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