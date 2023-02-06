حسام موافي: الجسم الطبيعي لا يستطيع تخزين المياه

عقدت محاضرات ‏الدورة العلمية المتخصصة لعلماء وأئمة ‏دولة تنزانيا الشقيقة بأكاديمية الأوقاف الدولية ‏لتدريب الأئمة ‏والواعظات ‏وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر اليوم الاثنين.

‏حاضر فيها الدكتور حسام الدين موافي أستاذ أمراض الباطنة بكلية الطب بجامعة القاهرة، والشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وقدم ‏للمحاضرتين الدكتور أشرف فهمي ‏مدير عام الإدارة العامة للتدريب بوزارة ‏الأوقاف.‏

وفي محاضرته أكد الدكتور حسام موافي، أن العلم لا ينفصل عن الدين، لأن الدين يدعو إلى التعلم، وفي ربط الدين بالعلم أهمية كبيرة في حياتنا، مشيرًا إلى أن إعمال العقل والتفكر في الكون من أكثر العبادات التي ورد الحث عليها في القرآن الكريم.

وفي حديثه عن قدرة الله (عز وجل) في جسم الإنسان أكد أن الجسم الطبيعي لا يستطيع تخزين المياه ، وأن في الجسم أربعة أعضاء تتنبه عند وصول الماء وهي القلب والكبد والكلى والمخ ، وأن خروج الماء من الجسم يكون عن طريق الإخراج والعرق والنفس، وأن تخزين الماء في الجسم دون إخراج مرض، ومن رحمة الله تعالى أن بين ذلك في القرآن قبل دراسة ذلك في العلم الحديث فقال تعالى: "وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ"، وقال تعالى: "فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ"، مؤكدًا أن وظائف كل عضو بجسم الإنسان دليل جلي على القدرة الإلهية.

الدكتور حسام موافي خلال المحاضرة



وفي محاضرته أكد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن الإعلام له دور بارز في التأثير على سلوك الناس, وأن المقاصد الشرعية ثابتة، وأن الوسائل متغيرة، ومن الضروري أن لا نخلط هذه بتلك حتى لا تتحول الأمور الظنية إلى أمور ثابتة أو العكس، وأن حفظ الوطن من أهم المقاصد الشرعية، لأن الوطن تبذل فيه الدماء ويفدى بالأرواح.

وأشار إلى أهمية التفريق بين المصطلحات والمفاهيم كالعلم، والخبرة، فالقرآن الكريم يحرص على وضع كل مصطلح في مكانه الصحيح، حيث يقول الله (عز وجل): "إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ" ويقول (سبحانه وتعالى): "وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ"، وفي ذلك إشارة إلى أهمية وجود الخبرة في المجال الإعلامي وغيره من المجالات، وهي معرفة كيفية التعامل مع المواقف المختلفة، والعمل الإعلامي يحتاج إلى الخبرة أكثر من حاجته إلى العلم مع التأكيد على أهمية العلم، وذلك لتجنب أسباب إثارة الفتن, مضيفًا أن نجاح الإعلامي يتطلب منه أن يفصل بين العمل والقبول، والدعاء والإجابة، والسعي والرزق، حيث إن العمل الصالح ضروري لكن الاهتمام بالقبول أولى، وأما الدعاء فعبادة عظيمة وإجابة الدعاء بيد الله (عز وجل)، وأما السعي فيصدر من البشر إلا أن الأرزاق مكفولة من الله (عز وجل)، حيث يقول سبحانه: "هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ".

