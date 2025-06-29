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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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دينا أبو الخير: الصلاة رباط يصل العبد بربه.. والالتزام بمواقيتها هو مفتاح السعادة

دينا أبو الخير
دينا أبو الخير
هاني حسين

وجهت الداعية الإسلامية دينا أبو الخير، بضرورة إعادة ترتيب الأولويات الروحية والإنسانية مع بداية العام الهجري الجديد، مؤكدة أن أولى خطوات التخطيط السليم للمستقبل، تبدأ من المحافظة على الصلاة، والرجوع الصادق إلى الله- عز وجل-.

وشددت أبو الخير، خلال تقديمها برنامج "للنساء نصيب"، المذاع عبر شاشة قناة صدى البلد، على أن الصلاة ليست فقط فرضًا، بل هي "الرباط الذي يصل العبد بربه"، مؤكدة أن الالتزام بالصلاة في مواقيتها وشروطها؛ هو مفتاح السعادة في تفاصيل الحياة اليومية، وسبب في الطمأنينة في القبر والنجاة يوم الحساب.

وأضافت: "الناس تتساءل لماذا تسوء الأحوال؟، لماذا نشعر بالضيق والانغلاق في الأفق؟، والإجابة تبدأ من سؤال بسيط: هل نصلي؟، هل نؤدي صلاة الفجر؟"، موضحة أن الكثيرين يتكاسلون عن أداء الصلاة؛ ما يفتح أبواب الهموم والضيق.

وأشارت إلى أن الصلاة هي البرهان الحقيقي على صدق العبد مع الله، وهي أول ما يُحاسب عليه الإنسان يوم القيامة، مؤكدة أن من حافظ عليها؛ رزقه الله الجنة، ورضاه، ومن فرّط فيها؛ كان على خطر عظيم.

كما تناولت أبو الخير، أهمية القرآن الكريم في حياة المسلم، وضرورة أن تكون لكل إنسانة نية صادقة لربط القلب بكتاب الله، سواء بالتلاوة، أو الحفظ، أو حتى الاستماع والتدبر، موجهة حديثها للسيدات: "ابدأي وِرْدًا يوميًا ولو بوجه واحد فقط من القرآن، وتأملي معانيه، وادعي الله بأسمائه الواردة فيه، ستجدين الخير في حياتك".

وقالت: "كلنا سنقف أمام الله، فلنستغل بداية العام الهجري في تصفية القلوب، والصفح عمن خاصمنا، والمضي في دروب الحياة بقلب سليم، فمن صدق مع الله، صدقه الله". 

دينا أبو الخير داعية داعية إسلامية الصلاة اخبار التوك شو

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