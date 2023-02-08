أستاذ جيولوجيا: تركيا تعرضت أمس لـ 80 زلزالا..فيديو

أكد الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، أن تركيا تعرضت لأقوى زلزال على مدار تاريخها .

وقال عباس شراقي في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" التسونامي يحدث في توقيت حدوث أي زلزال وفي حال عدم حدوث تسونامي لن يكون هناك تسونامي متوقع بعد نهاية الزلزال".

وأضاف عباس شراقي:" تريكا تعرضت لـ 6 زلازل كبرى الاثنين الماضي، واليوم تعرضت لـ 80 زلزال".

وتابع عباس شراقي :" الكتل الصخرية تتحرك وتنزلق وينتج عن هذا الأمر زلازل وتوابع بعد أي زلزال كبير ".

واكمل عباس شراقي:" تركيا تعرضت لـ 10 زلازل شدتها تتخطى الـ 5 درجات على مقياس ريختر ".