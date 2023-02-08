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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ جيولوجيا: تركيا تعرضت أمس لـ 80 زلزالا..فيديو

زلزال تركيا
زلزال تركيا

أكد الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، أن تركيا  تعرضت لأقوى زلزال على مدار تاريخها .

 

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وقال عباس شراقي في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :"    التسونامي يحدث في توقيت حدوث أي زلزال وفي حال عدم حدوث تسونامي لن يكون هناك تسونامي متوقع بعد نهاية الزلزال".

 

 وأضاف عباس شراقي:" تريكا تعرضت لـ 6 زلازل كبرى الاثنين الماضي، واليوم تعرضت لـ 80 زلزال".

 

وتابع عباس شراقي :" الكتل الصخرية تتحرك وتنزلق وينتج عن هذا الأمر  زلازل وتوابع بعد أي زلزال كبير ".

 

واكمل عباس شراقي:"  تركيا تعرضت لـ 10 زلازل شدتها تتخطى الـ 5 درجات على مقياس ريختر ".

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