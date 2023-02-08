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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الحق نفسك .. أعراض سرطان المرارة التي يغفلها ملايين الأشخاص

أعراض سرطان المرارة 
أعراض سرطان المرارة 

تعد المرارة عبارة عن عضو صغير على شكل كمثرى متصل بالكبد والذي يخزن الصفراء وقد  تحدثت الدكتورة هيلين كروكر ، من الصندوق العالمي لأبحاث السرطان (WCRF) ، مع  Express.co.uk  عن سرطان "أقل شهرة" يجب توخي الحذر منه وهو سرطان المرارة هو أحد أنواع السرطان الأقل شهرة 

 أعراض سرطان المرارة 

تعد أحد أعراض سرطان المرارة هو الشعور بالألم أو "الجر" في الجانب الأيمن من بطنك ويعد الشعور بالألم أو السحب على الجانب الأيمن من البطن علامة على الإصابة بسرطان المرارة
في هذه الحالة يمكن أن يؤدي أيضًا إلى:

الشعور بالمرض
ألم حاد في بطنك
انتفاخ شديد في البطن لا علاقة له بتناول الطعام.
يسرد NHS أيضًا أعراض سرطان المرارة غير المرتبطة بالهضم على النحو التالي:

يتحول لون الجلد أو بياض عينيك إلى اللون الأصفر (اليرقان) ، وقد يكون لديك أيضًا حكة في الجلد وبول أغمق وبراز شاحب أكثر من المعتاد
فقدان الشهية أو فقدان الوزن دون محاولة
ارتفاع في درجة الحرارة ، أو تشعر بالحر أو الرعشة
كتلة في بطنك.
إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض ،وفقا لموقع  NHS تنصح بزيارة طبيب عا

سرطان المرارة أعراض سرطان المرارة انتفاخ شديد

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