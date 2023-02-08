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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

للحماية من العنف.. جوجل تضيف ميزة «البحث الآمن الموسع» في محركها

جوجل
جوجل

معظم مستخدمي الإنترنت يستخدمون محرك بحث جوجل، ويشتهر بأنه المحرك الأكثر تفضيلاً على مستوى العالم نظرا لسرعته الفائقة والاستجابة السريعة بالمقارنة مع باقي المحركات ولسهولة استخدامه وإعداداته الواضحة.

وعلى الرغم من كل مزايا الشبكة العنكبوتية التي أصبحت مصدرًا لا غنى عنه للباحثين ولكل من يبحث عن مصدر لبيانات أو معلومات، إلا أن الإنترنت له جانب مظلم، مثل المحتوى العنيف أو المحتوى الجنسي الفاضح، وهو ما أخذته  جوجل  في الاعتبار من خلال تقديم خاصية "البحث الآمن" على إعداد حسابك.

جوجل

من المحتمل أن يكون مستخدمو محرك بحث Google على دراية بخاصية تفعيل البحث الآمن SafeSearch  وكيفية تنشيط هذا الفلتر والتي تزيل النتائج التي تحتوي على مشاهد غير لائقة خاصة لمن هم في مرحلة الطفولة والمراهقة، كما أنها ميزة مفيدة يمكن تفعيلها مع الأجهزة العائلية.

وبالرغم من الفلتر الذي تقدمه جوجل للحماية من المحتوى الخادش للحياء وغير مرغوب فيه، قررت أن تعزز من وسائل دفاعاتها ضد هذا النوع من المحتوى الذي يظهر في البحث أحيانًا مع عدم تفعيل "البحث الآمن" SafeSearch من خلال إعداد البحث الآمن الموسع.

وفقا لموقع "أندرويد بوليس"، إعداد البحث الآمن الموسع سيتم طرحه خلال الأشهر المقبلة مع تحديث جوجل كروم، سيعمل على توسيع الإجراءات الوقائية للمساعدة في حماية المستخدمين من مصادفة صور فاضحة عن غير قصد أثناء عملية البحث.

يتم بالفعل تشغيل "البحث الآمن" تلقائيا للمستخدمين الذين سجلوا الدخول في حساباتهم والذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا ، ولكن مع الترقية الإضافية يؤدي الإعداد الجديد إلى تعتيم الصور الجنسية والعنيفة إذا ظهرت في نتائج البحث، سيكون هذا هو الإعداد الافتراضي الجديد للأشخاص الذين لم يفعلوا خاصية البحث الآمن في خيارات ضبط الإعدادات.

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يختلف وضع "التمويه" المطروح مع إعداد البحث الآمن الموسع من “جوجل” عما يطلق عليه وضع "الفلتر" الكامل الذي يزيل نتائج الصور السيئة تمامًا من البحث، ستتمكن من مشاهدة النصوص والروابط والصور غير الملائمة لكنها معتمة وأنت بنفسك من تختار أن تظل هكذا أو أن تراها بوضوح.

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