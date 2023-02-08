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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد إطلالات أثارت الجدل لـ علا غانم

علا غانم
علا غانم

تصدرت الفنانة علا غانم تريند جوجل، بعد أن تحدثت عن خلافتها مع زوجها؛ حيث خرج كل منهما ليروي الحادثة.

أبرز إطلالات الفنانة علا غانم

وبالرغم من أن الفنانة علا غانم تخطت الأربعين، إلا أنها ما زالت تحافظ على رشاقتها وجمالها ونضارة بشرتها التى تمنحها عمرا أصغر مما هى عليه.

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وغالبا ما يصاحب ظهور الفنانة علا غانم الكثير من الجدل لما تظهر به من إطلالات شبابيو وأنيقة، وذلك سواء كانت في الأعمال الفنية أو فى المناسبات العامة والخاصة.

وتتمتع الفنانة علا غانم بذوق رفيع، كما تحرص على مواكبة أحدث صيحات الموضة وتقوم باختيار قطع الملابس التى تبرز جمالها ورشاقتها.
كما تفضل علا غانم أن تظهر بين الحين والآخر بلوك وتسريحة جديدة تميزها وتمنحها مظهرا جذابا، فهى تعتمد فى كل فترة على صيحات الموضة سواء فى تسريحات الشعر أو صيحات المكياج.

 

علا غانم
علا غانم
علا غانم
علا غانم
علا غانم
علا غانم
علا غانم
علا غانم
علا غانم
علا غانم
علا غانم
علا غانم الفنانة علا غانم إطلالات الفنانة علا غانم أبرز إطلالات الفنانة علا غانم beauty and personal care

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