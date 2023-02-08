تخطت المليون.. سعر صادم لساعة أحلام الشامسي في أحدث ظهور لها

لفتت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي أنظار متابعيها بإطلالة جذابة وساحرة، وقامت بمشاركة صورتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات.

سعر ساعة يد الفنانة أحلام الشامسي



وظهرت أحلام الشامسي بفستان محتشم باللون الأسود اللامع وبتصميم مميز للغاية من منطقة الصدر، وارتدت على الفستان جاكيت قصير وبأكمام طويلة بنفس لون الفستان، وهو ما أبرز من أناقتها بشكل كبير .







وتركت أحلام الشامسي خصلات شعرها القصيرة منسدلة على وجهها وظهرها، وذلك بتسريحة انسيابية وناعمة.



سعر ساعة أحلام الشامسي



وأكملت أحلام الشامسي، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها، فقامت بوضع اللون الكشميري الناعم كأحمر شفاه، وقامت باختيار الآي لاينر والآي شادو والماسكرا، والكحل باللون الاسود لتبرز من جمال عينيها .



وتزينت أحلام بمجموعة من المجوهرات اللافتة، وقد اختارت قرطين مع خاتم انيق باللون الذهبي، وهو ما اكمل من تفاصيل إطلالتها.

واختارت أحلام الشامسي إرتداء ساعة يد باللون الأحمر من ماركة Richardo Mille، وقد بلغ سعر ساعة اليد 480000 دولار أمريكي، اي انها تخطت المليون جنيه مصري .