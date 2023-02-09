هاني حتحوت: الأهلي قادر على تحقيق البرونزية ومعلول الأفضل أمام الريال.. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن فريق الأهلي قدم مباراة متوازنة أمام ريال مدريد في اللقاء الذي أنتهي بفوز الملكي بنتيجة 4-1 ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.



وأضاف حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن هناك فارق كبير في المستوي البدني بين لاعبي ريال مدريد والأهلي، وظهر ذلك خلال المباراة، مؤكداً أن الهدف الأول الذي سجله فينيسيوس سهل اللقاء لفريق الريال..



وواصل حتحوت، تصريحاته، أن التونسي على معلول ظهر بشكل متميز خلال مباراة ريال مدريد، قائلاً « معلول أفضل لاعب في فريق الأهلي اليوم أمام الريال».



وتابع حتحوت، تصريحاته، أن الأهلي قادر على تحقيق الميدالية البرونزية أمام الفريق البرازيلي، قائلاً« يجب إعادة شحن البطارية من أجل الفوز ببرونزية كأس العالم، وتكسب فلامينجو يوم السبت وسيصبح إنجاز للكرة المصرية».



وأشار حتحوت، أن هزيمة الأهلي اليوم أمام ريال مدريد هي الأولي لمارسيل كولر منذ توليه تدريب الأهلي.



