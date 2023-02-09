أخبار الفن.. حقيقة ارتداء مي نور الشريف الحجاب.. و"أنا لحبيبي" يتصدر شباك التذاكر ليلة أمس

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد، العديد من الأخبار العالمية والمحلية ، نستعرض أبرزها فى السطور التالية :

نشرت الفنانة مي نور الشريف عبر صفحتها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” صورة تجمعها بوالدتها الفنانة بوسي ، وشقيقتها سارة نور الشريف .

وظهرت مي نور الشريف برفقة عائلتها وهي ترتدي الحجاب على راسها ، مما دفع أحدي المتابعات لتوجيه سوال لها ، حول إذا ما كانت قد ارتدت الحجاب .

بدأت منصة WATCH IT ، أمس ، عرض أول حلقتين من مسلسل “ بالطو” ، والذى تدور أحداثه فى أطار كوميدي .

وأكتفي فيلم “الحب بتفاصيله”، بمبلغ 5,568 ألف جنيه فقط فى أول ايام عرضه فى السينمات المصرية ، ليحتل المركز الاخير ، والذى كان يتواجد به فيلم اثنين للإيجار .

ومن المقرر طرح فيلم “الحب بتفاصيله” اليوم 9 فبراير فى باقى الدول العربية والخليجية منها السعودية والكويت والبحرين .

أذيعت الحلقة 8 من مسلسل أزمة منتصف العمر، والذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام عبد الغفور والفنان كريم فهمي ، وذلك فى الساعات الاخيرة من مساء أمس عبر منصة شاهد vip .

حيث جاءت الحلقة مشوقة ، بعدم قامت فيروز “ ريهام عبد الغفور ” بالعودة الى منزل الزوجية مرة أخري فى محاولة تنفيذ خطتها بان تقوم بنسب الطفل الى زوجها رشدي “ رشدي الشامي ” .

تمكن فيلم أنا لحبيبي ، والذي تدور أحداثه فى إطار إجتماعي رومانسي ، ويشارك فى بطولته كريم فهمي وياسمين رئيس، من تحقيق إيرادات فى شباك التذاكر أمس ، وصلت إلي 288,806 الف جنية .

وتصدر فيلم أنا لحبيبي المركز الأول ضمن الأعمال السينمائية التى تنافست أمس ، بعدما كان يحتل المركز الثاني ، حيث تفوق ليلة أمس على فيلم أخي فوق الشجرة لـ رامز جلال ، والذى كان يتصدر الايرادت منذ طرحه .