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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. حقيقة ارتداء مي نور الشريف الحجاب.. و"أنا لحبيبي" يتصدر شباك التذاكر ليلة أمس

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد، العديد من الأخبار العالمية والمحلية ، نستعرض أبرزها فى السطور التالية :

 

هل ارتدت مي نور الشريف الحجاب على غرار خالتها نورا؟
 

نشرت الفنانة مي نور الشريف عبر صفحتها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” صورة تجمعها بوالدتها الفنانة بوسي ، وشقيقتها سارة نور الشريف .

وظهرت مي نور الشريف برفقة عائلتها وهي ترتدي الحجاب على راسها ، مما دفع أحدي المتابعات لتوجيه سوال لها ، حول إذا ما كانت قد ارتدت الحجاب . 

 

بعد طرح أولي حلقاته أمس .. 7 معلومات عن مسلسل بالطو

بدأت منصة WATCH IT  ، أمس ، عرض أول حلقتين من مسلسل “ بالطو” ، والذى تدور أحداثه فى أطار كوميدي . 

تذيل القائمة.. الحب بتفاصيله يحقق إيرادات ضعيفة في أول أيام عرضه

وأكتفي فيلم “الحب بتفاصيله”، بمبلغ 5,568 ألف جنيه فقط فى أول ايام عرضه فى السينمات المصرية ، ليحتل المركز الاخير ، والذى كان يتواجد به فيلم اثنين للإيجار .

ومن المقرر طرح فيلم “الحب بتفاصيله” اليوم 9 فبراير  فى باقى الدول العربية والخليجية منها السعودية والكويت والبحرين .

انكشف السر.. تعرف على أحداث الحلقة 8 من مسلسل أزمة منتصف العمر

أذيعت الحلقة 8 من مسلسل أزمة منتصف العمر، والذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام عبد الغفور والفنان كريم فهمي ، وذلك فى الساعات الاخيرة من مساء أمس عبر منصة شاهد vip .

حيث جاءت الحلقة مشوقة ، بعدم قامت فيروز “ ريهام عبد الغفور ” بالعودة الى منزل الزوجية مرة أخري فى محاولة تنفيذ خطتها بان تقوم بنسب الطفل الى زوجها رشدي “ رشدي الشامي ” . 

أنا لحبيبي يتصدر شباك التذاكر ليلة أمس .. تفاصيل

تمكن  فيلم أنا لحبيبي ، والذي تدور أحداثه فى إطار إجتماعي رومانسي ، ويشارك فى بطولته كريم فهمي وياسمين رئيس، من تحقيق إيرادات فى شباك التذاكر أمس ، وصلت إلي 288,806 الف جنية  .

وتصدر فيلم أنا لحبيبي المركز الأول ضمن الأعمال السينمائية التى تنافست أمس ، بعدما كان يحتل المركز الثاني ، حيث تفوق ليلة أمس على فيلم أخي فوق الشجرة لـ رامز جلال ، والذى كان يتصدر الايرادت منذ طرحه .

 

 

 

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