القومي يهنئ يمني محمد لتوليها إدارة تسكين وتنقلات مستشاري وأعضاء قضايا الدولة

قدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه التهنئة إلي المستشارة يمني محمد رضا بدير لتوليها منصب مباشرة مهام "إدارة تسكين وتنقلات مستشاري وأعضاء الهيئة" وفقاً لقرار المستشار رئيس الهيئة رقم ٢٩ لعام ٢٠٢٣.



وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بتقلد المرأة المصرية لمثل هذا المنصب، متمنية لها مزيد من النجاح والتوفيق.



والجدير بالذكر أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع علي القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ بتنظيم هيئة قضايا الدولة وتعديلاته، وبناء علي قرار وزير العدل رقم ٤٢٨٦ لسنة ١٩٩٤ باللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة، وعلي قرار رئيس هيئة قضايا الدولة رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتشكيل المكتب الفني، وعلي قرار رئيس هيئة قضايا الدولة رقم ٢٩ لعام ٢٠٢٣، ومقتضيات صالح العمل.