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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. بدء عرض مسلسل حكايات جروب الدفعة على هذه القناة

أبطال مسلسل جروب
أبطال مسلسل جروب الدفعة

تبدأ قنوات «ON» عرض مسلسل «حكايات جروب الدفعة» اليوم السبت، حصريا، بالإضافة إلى منصة «Watch it». 

 

مسلسل «جروب الدفعة» هو الجزء الثالث من مسلسل «حكايات» لورشة «مصنع الحكايات» (هاني سرحان)، ويتكون من 15 حلقة، ويناقش بعض قضايا الشباب وأحلامهم خصوصا في مرحلة ما بعد التخرج. 

 

«جروب الدفعة» من بطولة شيري عادل، محمد عادل، عمرو وهبة، ولاء الشريف، أحمد ماجد، بسمة داود، صفاء الطوخي، إيمان الشريف، وئام مجدي، سيناريو وحوار عمرو أبوزيد، نسمة سمير، ومحمد علوش، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف ودعاء عبدالوهاب، من إنتاج «سينرجي» وإشراف عام حسام شوقي، وإخراج محمد عبدالسلام. 

 

وكان المسلسل قد عرض أول حكايتين الأولى بعنوان «جروب العيلة» بطولة سميحة أيوب، أحمد سعيد عبدالغني، حنان سليمان، صفاء جلال، رشا مهدي، إسلام جمال، جيهان الشماشرجي، ومنير مكرم، سيناريو وحوار منة فوزي، هند عبدالله، معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، إخراج منال الصيفي. 

 

والحكاية الثانية «جروب الماميز» بطولة خالد سليم، دينا فؤاد، وليد فواز، أماني كمال، انتصار، حجاج عبدالعظيم، وهبة عبد الغني، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، مي سعيد، معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، وإخراج أحمد صالح.

جروب الدفعة حكايات جروب الدفعة خالد سليم منير مكرم عمرو وهبة

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