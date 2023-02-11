صحة البحر الأحمر تعقد بروتوكول تعاون لتدريب وتأهيل العاملين والارتقاء بمهاراتهم

وقع الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، والأكاديمية العربية ويمثلها شريف صلاح مسئول التسويق في الأكاديمية، بروتوكول تعاون بين مديرية الشئون الصحية، والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمصرفية في البرامج التدريبية والدبلومات المهنية.

ويشمل البروتوكول، تقديم الأكاديمية لبرامج تدريبية في مجالات (الإدارة - الجودة - التميز الحكومي - الحوكمة)، للعاملين في المديرية والمستشفيات والوحدات التابعة لها.

وأوضح الدكتور إسماعيل العربي، أن البروتوكول يساهم في تدريب وتأهيل العاملين والارتقاء بمهاراتهم، وإعداد كوادر وقيادات على قدر عالٍ من الكفاءة من خلال برامج تدريبية، فيما أعرب ممثل الأكاديمية عن ترحيبه بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، لاكتمال دائرة النجاح بكل مستوياتها، مشيدا بعمليات الإصلاح الصحي.