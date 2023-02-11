أسما إبراهيم تتألق في إطلالة كلاسيكية ساحرة.. شاهد

خطفت الإعلامية أسما إبراهيم، أنظار متابعيها فى أحدث جلسة تصوير، ونشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وتألقت أسما إبراهيم بإطلالة كلاسبكية، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها بطريقة بانسيابية مما أضفى على إطلالتها الرقة والنعومة.



وأعلنت الإعلامية أسما إبراهيم عن تقديم موسم رابع من برنامج حبر سري مع بداية العام الجديد 2023 ، وقالت أسما إنها تعاقدت علي موسم رابع من البرنامج بعد النجاح الكبير الذي حققه في الثلاثة مواسم الماضية.



وحقق برنامج حبر سري الذي يعرض علي شاشة القاهرة والناس من خلال المواسم الثلاثة نجاح غير مسبوق في مصر والدول العربية ، وتصدرت العديد من حلقاته تريندات مواقع التواصل الاجتماعي.

واحتفلت الإعلامية أسما إبراهيم بخطبتها من المطرب الشاب موسى مؤخرًا، حيث أعلنت ذلك عبر حسابها الشخصي وكان في شهر سبتمبر الماضي في حفل عائلي.



وتقدم أسما إبراهيم برنامج حبر سري، في موسمه الثالث، على قناة القاهرة والناس، يومي الخميس والجمعة، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، وتستضيف من خلاله العديد من نجوم الفن والرياضة بمصر والوطن العربي.

برنامج حبر سري

يأتي الموسم الثالث للبرنامج بعد النجاح الكبير الذى حققه بالموسم الأول والثانى، وأعلنت الإعلامية أسما إبراهيم بأن هذا الجزء سيكون به الكثير من المفاجآت المختلفة عن المواسم السابقة .