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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

ارتجاج في المخ | أشرف زكي يكشف تطورًا عن حالة علا غانم ..خاص

علا غانم
علا غانم

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ؛ تفاصيل زيارته للفنانة علا غانم في المستشفى.

وقال أشرف زكي في تصريح خاص لـ صدى البلد:" علا غانم تحسنت حالتها وزُرتها اليوم .. ولم يتحدد موعد خروجها".

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علا غانم في المستشفى:

خرجت الفنانة علا غانم من غرفة عمليات العظام بأحد المستشفيات الخاصة، بعد خضوعها لعملية جراحية وتركيب شريحة في إصبع يدها اليسرى.

وتعاني علا غانم أيضا من ارتجاج في المخ، وشرخ في الضلع السادس من القفص الصدري، جراء تعرضها لاعتداء إثر نشوب خلافات زوجية  حسب قولها .


علا غانم :

نقلت الفنانة علا غانم إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية خلال الساعات الماضية، وعقب أيام من خلافها مع زوجها واستغاثتها بالمجلس القومي للمرأة، لحمايتها من الاعتداء عليها.

 

وقالت كاميليا ابنة الفنانة علا غانم في تصريحات خاصة لبرنامج "ETبالعربي"، حول حالتها الصحية:"للأسف والدتي حالياً في المستشفى، وتعاني من إرتجاج في المخ وكسر في العظام ونزيف داخلي"، مطالبة الجمهور بالدعاء لها.

 

وكشفت علا غانم في تصريحات سابقة لبرنامج  لـ"ETبالعربي" عن أسباب تقدمها باستغاثة، قائلة : "البطلجية مسكوني أنا وأمي وظلوا يضربوني مثل الكرة، كما تمكنوا من تكسير كاميرات المراقبة وجهاز DVR واقتحام مكتبي".

 

واتهمت علا غانم زوجها السابق بالاستعانة بالبلطجية من أجل سرقة مشغولاتها الذهبية والهواتف المحمولة وكل شيء كانوا يستطيعوا أنّ يحملوه"، مضيفة "حاولت الفرار منهم على الفور حفاظًا على حياتي وتوجهت إلى النيابة لتقديم بلاغ، ومنذ ذلك الحين لم أتمكن من العودة إلى منزلي مرة أخرى".


شبكة علا غانم:

وحصل صدى البلد على فاتورة شبكة الفنانة علا غانم والتي قدمها لها زوجها عبد العزيز حسن، وبلغت قيمتها 193 ألف 475 دولار، أي ما يعادل حوالي 6 مليون جنيه مصري.

 

وقال عبد العزيز حسن، في تصريحات خاصة لصدى البلد، ان الشبكة اشتراها لزوجته الفنانة علا غانم، حينما تعرف عليها عام 2005 في أمريكا.

 

وأضاف حسن أنه حينما تعرف على علا غانم في عام 2005، كانت حالتها متواضعة للغاية ولم تمتلك سيارة، ومديونة بمبلغ كبير من المال، وحينها قمت بسداد كافة ديونها، واشتريت لها سيارة جديدة.

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