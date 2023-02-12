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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علي حازم يتأهل لقبل نهائي بطولة أوروبا المفتوحة للجودو

صدى البلد

 تأهل علي حازم لاعب منتخب مصر للجودو، للدور نصف النهائي، خلال مشاركته في منافسات وزن 90 كجم ببطولة أوروبا المفتوحة المقامة حاليا في مدينة صوفيا ببلغاريا.

 وحقق علي حازم الفوز على بطل إيطاليا في دور الـ32، ثم فوزا جديدا على بطل سلوفينيا في دور الـ16، قبل الفوز على بطل المجر في الدور ربع النهائي.

 ويبلغ عبد الرحمن عبد الرحمن 29 عاما، ويعد أحد اللاعبين المميزين في الجودو المصري، ويحظى بدعم كبير من مجلس الإدارة برئاسة مرزوق علي.

 وكان يسري سامي لاعب منتخب مصر قد حصد المركز الثاني والميدالية الفضية خلال مشاركته أمس في منافسات وزن 60 كجم، ببطولة أوروبا المفتوحة.

 

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