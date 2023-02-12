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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلة شتوية.. ما هي فوائد البليلة باللبن وطريقة عملها

صدى البلد

تعد البليلة من اجمل الاكلات الشتوية التي تقدم علي الفطار او العشاء وتتميز بأنها من الأكلات المشبعة اللذيذة التي يحبها الكثير من الناس سواء أطفال او كبار .. تابعي معنا لتعرفي طريقة عمل بليلة القمح زي المحلات في دقيقتين.

تساعد البليلة على إمداد الجسم بنسبة جيدة من السعرات الحرراية التي تحفز طاقة الجسم. كما تساعد على تحسين الهضم بالمعدة والحماية من الإمساك، وهي حل مثالي لالتهابات المعدة والحماية من الغازات، وتساعد على تقوية الأسنان واللثة وحماية اللثة من الالتهابات.

 

وقدمت الشيف سالى فؤاد طريقة تحضير البليلة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

المقادير.....

 

نصف كوب قمح

نصف لتر ماء مغلي

1 لتر حليب

جوز الهند وزبيب حسب الرغبة

مكسرات مشكلة مجروشة

سكر حسب الرغبة

1 ملعقة صغيرة سمن بلدي

2 ملعقة صغيرة قشطة

2  ملعقة صغيرة لكريم الشانتية

 

طريقة عمل البليلة باللبن بالخطوات..

اسلقي البليلة نصف سلقه بالماء فقط.

 

صفيها واتركيها لتبرد.

 

سخني اللبن في  كسرولة جرانيت بلس ثم ضيفي السكر وعود قرفة والقليل من الفانيلا.

ضيفي البليلة إلى اللبن واتركيها لتكمل النضج، وتقدم ساخنة.

تحسين الهضم البليلة تعرف على فوائد البليلة

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