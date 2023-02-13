عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غلق باب تقديم الالتماسات على نتيجة علوم بنات عين شمس.. اليوم

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات جامعة عين شمس إنه تم فتح باب التقدم للالتماس بشأن نتيجة الفصل الدراسى الأول علي أن يغلق اليوم الثلاثاء 14 فبراير.

وأشارت عميد كلية البنات، إلى أنه لن يلتفت إلى أي التماسات بعد الوقت المحدد وعلى الطالبات الراغبات في تقديم الالتماس التوجه لشئون الطالبات


وأوضحت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إنه تم إعلان نتيجة علوم نظام الساعات المعتمدة على ums نظام إدارة جامعة عين شمس الإلكتروني .

وأشارت عميدة كلية البنات جامعة عين شمس إلى أنه في حالة عدم ظهور نتيجة طالبة دفعت المصروفات الدراسية ونتيجتها مازالت محجوبة تتوجه لشئون الطلبة ومعها إيصال الدفع أو ما يثبت.
 

txt

جامعة عين شمس تكشف تفاصيل مقرر التغيرات المناخية ونشر الوعي البيئي

txt

أول سيدة تتقلد منصب نائب رئيس جامعة عين شمس في حوارها لـ صدى البلد: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي.. نعمل بكل طاقتنا.. ونشارك بمبادرة حياة كريمة

txt

محظورات داخل الحرم الجامعي في الفصل الدراسي الثاني .. تعرف عليها

txt

ننشر تفاصيل مشاركة جامعة عين شمس في مشروع حياة كريمة

txt

أول سيدة تتقلد منصب نائب رئيس جامعة: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي

txt

بحضور وفد ألماني.. افتتاح أول معمل للرقمنة بكلية الآثار جامعة عين شمس

txt

جامعة الطفل تختتم فعالياتها بـ"عين شمس" بزيارة كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية

txt

اليوم.. إعلان نتيجة التماسات الترم الأول زراعة عين شمس

txt

جامعة عين شمس تعلن عن خطة للأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسي الثاني

txt

عميد علوم عين شمس: انتظام الدراسة في أولي أيام التيرم الثاني

رابط النتيجة بكلية البنات جامعة عين شمس

وأشارت عميد كلية البنات جامعة عين شمس إلى أن خطوات الحصول علي نتيجة الترم الأول هي:
ums.asu.edu.eg
الدخول علي الموقع واختيار كلية البنات 
اسم المستخدم الرقم القومي للطالبة 
كلمة المرور الخاصة بالطلبة

د كلية البنات جامعة عين شمس جامعة عين شمس ums جامعة عين شمس الإلكتروني إدارة جامعة عين شمس الإلكتروني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الموضوع انتهي .. أحمد موسى يعلن مفاجأة على الهواء

الفراخ نزلت أخيرًا والبانيه يتراجع 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

مفاجأة.. فرج عامر يصارح جماهير الأهلي بحقيقة الحالة الصحية لـ الخطيب

قرار عاجل من وزارة التعليم لجميع المدارس.. شاهد

بالبدلة الحمراء على المشنقة..حقيقة تنفيذ إعدام قاتل نيرة أشرف وتسليم جثته لوالدته

إعلامي: اتحاد الكرة صوت بالموافقة على قيد صفقات الزمالك باستثناء علام والدرندلي

خالد الغندور يكشف تدابير الأهلي لهروب كهربا

أقرب للتنجيم.. البحوث الفلكية يحسم الجدل بشأن زلزال مدمر يضرب مصر قريبا

ترشيحاتنا

الجرام يودع الـ 1500 جنيه مجددا.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

دبابات الاحتلال الإسرائيلي تقصف أهداف على أطراف غزة

زلزال جديد .. حقيقة مفاجأة العالم الهولندي للمصريين واللبنانيين

الفراخ نزلت أخيرًا والبانيه يتراجع 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

زلزال تركيا.. إنقاذ السيدة أسمهان 85 عامًا بعد 6 أيام تحت الأنقاض

قبل الدخول على أحد تخافه.. 7 كلمات لو قولتهم يغير الله قلبه تجاهك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طليقة الفيشاوي تفاجئ الجمهور بصورة بدون مكياج

نرمين الفقي تثير الجدل بأنوثتها من دبى

بعد فستانها الأخير.. 5 إطلالات وضعت ياسمين الخطيب في مأزق

لازالة الكلف .. تعرف على وصفات الكركم للبشرة

فيديو

بكراسي وترابيزات .. عربة فول داخل حرم جامعة الزقازيق.. وهذا رد الإدارة

أسعار الدواجن في شهر رمضان .. هل ستنخفض؟

حقيقة إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف وتسليم جثته لوالدته..حكاية صورة متداولة

تحذير من تناول نوع شوكولاتة طاقة منتشرة بالأسواق | تسبب أمراض خطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

اﻟﻤﺰﻳﺪ