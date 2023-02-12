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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: أرفض حملات مقاطعة جماهير الزمالك لمباريات فريقهم الفترة المقبلة

ميدو
ميدو

ناشد أحمد حسام ميدو، جماهير الزمالك بحضور المباريات رافضا حملات المقاطعة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية بعد خسارة الفريق من شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "انا مش موافق على حملات مقاطعة جماهير الزمالك للمباريات الفترة الجاية، جمهور الزمالك دايما مع الفريق في كل الحالات وعدم حضورهم مش هيصدر ضغط على لاعيبة الزمالك ومش هيحسن حاجة".

وأضاف: "مفيش رد فعل من لاعيبة الزمالك في الماتشات، الزمالك الوحيد اللي خسر على ملعبه في جولة دوري أبطال أفريقيا".

وواصل: "اللاعيبة اللي في الزمالك كويسة، وعندها إمكانيات مميزة لكن فين الروح وفين توظيف الإمكانيات".

واختتم: "لازم اللاعيبة تعرف قيمة الزمالك والخير والنعمة اللي هما فيها، ولاعيبة كتير تتمنى تبقى موجودة في الزمالك".

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