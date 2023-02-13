عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز قراءة سورة الفاتحة في السجود أو التشهد .. الإفتاء تجيب

صدى البلد

هل يجوز قراءة سورة الفاتحة في السجود أو التشهد أو حتى الركوع .. سؤال ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك .

وقالت  الإفتاء ، إنه عندما نقرأ سورة الفاتحة فى الركوع أو السجود فهذا متوقف على نية القراءة فإذا كنا نقرأ الفاتحة لمجرد أنها سورة من القرآن فهذا يكره لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال «لا قراءة فى الركوع ولا فى السجود» وإنما تسبحون فى الركوع وتدعون الله عز وجل فى السجود.

وأضافت دار الإفتاء فى الإجابة عن سؤال: «ما حكم قراءة الفاتحة في الركوع والسجود بقصد الدعاء؟»، أنه يكره قراءة الفاتحة في الركوع والسجود بقصد تلاوة القرآن، فإن قُصد بقراءة الفاتحة في الركوع والسجود الدعاء والثناء على الله ولم يقصد تلاوة القرآن فيجوز بلا كراهة،

حكم من نسي قراءة سورة بعد الفاتحة

قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن قراءة الفاتحة مِنْ أركان الصلاة في كل ركعة، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا صَلاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».

وأوضح «شلبي» في إجابته عن سؤال: «ما حُكم من نسي قراءة سورة قصيرة أو بعض آيات من القرآن بعد قراءة الفاتحة في الصلاة؟» أن من ترك قراءة ما تيسر من القرآن بعدما قرأ سورة الفاتحة، فصلاته صحيحة.

وأشار إلى أن من السُنة أن يقرأ المُصلي ما تيسر من القرآن بعد قراءة سورة الفاتحة، إلا أن صلاته صحيحة، وعليه أن يُكملها ولا يسجد للسهو، لأن ترك قراءة ما تيسر من القرآن عقب الفاتحة ليس من السُنن التي تتطلب سجودًا للسهو.

دار الإفتاء سورة الفاتحة حكم من نسي قراءة سورة بعد الفاتحة هل يجوز قراءة سورة الفاتحة في السجود التشهد الركوع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت أخيرًا والبانيه يتراجع 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

الجرام يودع الـ 1500 جنيه مجددا.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

خالد الغندور يكشف تدابير الأهلي لهروب كهربا

مفاجأة سارة تنتظر الجنيه أمام الدولار في هذا التوقيت.. كم يسجل الأخضر؟

إعلامي: اتحاد الكرة صوت بالموافقة على قيد صفقات الزمالك باستثناء علام والدرندلي

قبل الدخول على أحد تخافه.. 7 كلمات لو قولتهم يغير الله قلبه تجاهك

بعد ارتفاعه 11 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

آخر تحديث لأسعار الفراخ والبيض

ترشيحاتنا

منها مقبرة ميسي.. زاهي حواس يكشف تفاصيل الاكتشافات الأثرية الأخيرة فى سقارة

زاهي حواس يطالب العرب بالتوقيع على تعديل القانون البريطاني لإعادة الآثار المصرية

عيار 21 يسجل 1730 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر.. فيديو

المجتمعات العمرانية: تخصيص 275 قطعة أرض لإقامة مشروعات متكاملة بالمدن الجديدة

خالد الغندور: "صعبان عليا" لأعب الأهلي من هجوم الجماهير عليه

مثل المدينة الذهبية.. زاهي حواس: بعض الاكتشافات حصلت عن طريق الصدفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وجبة اقتصادية.. طريقة عمل أرز بالعدس بجبة والخضار

سافر للخارج لهذا السبب .. اعراض مرض نجل الفنانة دينا

وفاة عريس ليلة خطبته بسببها | معلومات صادمة عن غيبوبة السكر

بجمبسوت ملفت.. ابنة هيفاء وهبي تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

بكراسي وترابيزات .. عربة فول داخل حرم جامعة الزقازيق.. وهذا رد الإدارة

أسعار الدواجن في شهر رمضان .. هل ستنخفض؟

حقيقة إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف وتسليم جثته لوالدته..حكاية صورة متداولة

تحذير من تناول نوع شوكولاتة طاقة منتشرة بالأسواق | تسبب أمراض خطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

اﻟﻤﺰﻳﺪ