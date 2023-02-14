5 أهداف لـ مشروع قانون الغرف السياحية.. اعرفها

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها ، وتم ارجاء الموافقة النهائية عليه لجلسة قادمة.

واستهدفت التعديلات الجديدة للقانون تحقيق ما يلي:

أهداف مشروع قانون الغرف السياحية

1- تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية، واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً لأحكام الدستور.

2- تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.

3- رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه.

4- تنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها .

5-معاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.