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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

5 أهداف لـ مشروع قانون الغرف السياحية.. اعرفها

غرف سياحية- صورة
غرف سياحية- صورة تعبيرية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها ، وتم ارجاء الموافقة النهائية عليه لجلسة قادمة.

واستهدفت التعديلات الجديدة للقانون تحقيق ما يلي:

 

أهداف مشروع قانون الغرف السياحية

 

1- تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية، واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً لأحكام الدستور.

2- تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.

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مجلس النواب يوافق على مواد مشروع قانون الغرف السياحية

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جدل بين البرلمان والحكومة بشأن القروض التي تحصل عليها الغرف السياحية بمشروع القانون

3- رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه.

4- تنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها .

5-معاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.

مجلس النواب حنفى جبالى الحكومة الغرف السياحية مشروع قانون الغرف السياحية

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