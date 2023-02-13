معاناة مستمرة.. مرض يصيب الناجين من الزلزال.. تعرف عليه/ فيديو جراف

مرض الهرس .. لا تنتهي معاناة الناجين من الزلازل ، بإخراجهم أحياء من تحت الأنقاض ، إذ يواجه الناجون من خطر الزلازل والكوارث بشكل عام، من مرض يهدد حياتهم .



متلازمة الهرس



يُصاب الناجون من الزلازل أو الذين تعرضوا لسقوط الركام على أجسادهم لساعات طويلة لمرض يسمى "متلازمة الهرس" أو "متلازمة السحق".



تعاني المستشفيات السورية حاليا من زيادة عدد المرضى المصابين بمتلازمة الهرس، في ظل نقص المعدات والأجهزة الطبية اللازمة لعلاج مرضى الفشل الكلوي.



ولمتابعة المزيد حول مرض الهرس الذي يصيب الناجين من الزلزال .. تابع الفيديو جراف التالي: