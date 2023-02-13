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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

معاناة مستمرة.. مرض يصيب الناجين من الزلزال.. تعرف عليه/ فيديو جراف

مرض الهرس
مرض الهرس

مرض الهرس .. لا تنتهي معاناة الناجين من الزلازل ، بإخراجهم أحياء من تحت الأنقاض ، إذ يواجه الناجون من خطر الزلازل والكوارث بشكل عام، من مرض يهدد حياتهم .

 

 

الهرس| مرض شديد الخطورة يصيب الناجين من الزلازل.. وهذه أعراضه


متلازمة الهرس


يُصاب الناجون من الزلازل أو الذين تعرضوا لسقوط الركام على أجسادهم لساعات طويلة لمرض يسمى "متلازمة الهرس" أو "متلازمة السحق".

 


تعاني المستشفيات السورية حاليا من زيادة عدد المرضى المصابين بمتلازمة الهرس، في ظل نقص المعدات والأجهزة الطبية اللازمة لعلاج مرضى الفشل الكلوي.


ولمتابعة المزيد حول مرض الهرس الذي يصيب الناجين من الزلزال .. تابع الفيديو جراف التالي:

الهرس الناجين من الزلازل معاناة الناجين من الزلازل تحت الأنقاض مرض يهدد حياتهم

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