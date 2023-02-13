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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

الهرس| مرض شديد الخطورة يصيب الناجين من الزلازل.. وهذه أعراضه

طفلة ناجية من زلزال
طفلة ناجية من زلزال تركيا وسوريا

لا تنتهي معاناة الناجين من الزلازل، بإخراجهم أحياء من تحت الأنقاض، إذ يواجه الناجون من خطر الزلازل والكوارث بشكل عام، من مرض آخر يهدد حياتهم.

مرض يصيب الناجين من الزلازل

يُصاب الناجون من الزلازل أو الذين تعرضوا لسقوط الركام على أجسادهم لساعات طويلة لمرض يسمى "متلازمة الهرس" أو "متلازمة السحق".

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وتضمن هذه الحالة الطبية إصابة المريض بصدمة كبيرة وفشل كلوي ، وذلك بعد إصابته بسحق في العضلات أو الجسد بشكل عام، وتتسبب سقوط القطع الثقيلة على الجسد في تورم العضلات وإصابات متفرقة في الجسد.

ما هي متلازمة الهرس ؟

تعاني المستشفيات السورية حاليا من زيادة عدد المرضى المصابين بمتلازمة الهرس، في ظل نقص المعدات والأجهزة الطبية اللازمة لعلاج مرضى الفشل الكلوي.

ويُصاب العديد من الضحايا تحت الأتقاض بهذا المرض، وأحيانا يؤدي الضغط على الجسد إلى بتر أحد الأعضاء.

وبسبب خطورة متلازمة الهرس، يظل الناجون من تحت الانقاض تحت الملاحظة الطبية وعدم خروجهم من المستشف، إلا بعد وصول نسبة السوائل في الجسم إلى المعدل الطبيعي.

ويرجع تايخ اكتشاف متلازمة الهرس إلى قبل 109 عاما، حين لاحظها الطبيب البريطاني إريك بايواترز، ويعتقد أن متلازمة السحق هي إعادة ضخ الدم وتعويض الجسم ما فقده من عناصر أساسية.

المستشفى إصابات الفشل الكلوي متلازمة الهرس

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