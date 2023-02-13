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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الراقصة دينا تكشف تفاصيل مرض ابنها

دينا
دينا

حلت الفنانة دينا، ضيفه على الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج “كلمة أخيرة”، المُذاع عبر فضائية “أون إي”.

 

وقالت الراقصة دينا،:"ابني سافر برا علشان يدرس أحسن ويعيش حياة صحية أكتر، ودلوقتي هو عرف يعني إيه فن ويعني إيه رقص، وهو فخور بيا وبيتمنى يبقى في نجاحي، هو كل حياتي ونسخة مني وأنا كنت شقية زيه".

 

كما أضافت :"علي، كان يعاني من اضطراب نقص الانتباه مع فرط الحركة، ولكنه كان يدرس في مدرسة بالولايات المتحدة الأمريكية استطاعت التعامل بشكل صحيح مع مرضه، كما أنه يدرس بالوقت الحالي في جامعة بـ فرنسا".
 

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قالت الفنانة دينا، أنها أنها لم تفكر يوماً في إمكانية توقفها عن الرقص حتى تحت ضغط المجتمع، معقبه: “طول الوقت وأنا قافلة على نفسي بالونه وبعمل الفن اللي بحبه”.

 

وأضافت: "بحاول طول الوقت ترسيخ صورة أخرى في المجتمع عن فكرة الرقاصة المنحلة وأن ثمة فارق بين كلمة رقاصة وراقصة حاولت أخلي كل اللي حواليا يحترموني عشان الناس يعيدوا النظر في فكرة "الرقاصة" وإنها عديمة الأخلاق وخطافة رجالة و اللي عنده حلم وواثق من نفسه ومش بيعمل حاجة غلط هيوصل حتى لو المجتمع كله قالك إنتي غلط".

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