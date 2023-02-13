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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دينا: حاولت أخلي كل اللي حواليا يحترموني.. فيديو

دينا
دينا

حلت الفنانة دينا، ضيفه على الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج “كلمة أخيرة”، المُذاع عبر فضائية “أون إي”.
 

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قالت الفنانة دينا، أنها أنها لم تفكر يوماً في إمكانية توقفها عن الرقص حتى تحت ضغط المجتمع، معقبه: “طول الوقت وأنا قافلة على نفسي بالونه وبعمل الفن اللي بحبه”.

 

وأضافت: "بحاول طول الوقت ترسيخ صورة أخرى في المجتمع عن فكرة الرقاصة المنحلة وأن ثمة فارق بين كلمة رقاصة وراقصة حاولت أخلي كل اللي حواليا يحترموني عشان الناس يعيدوا النظر في فكرة "الرقاصة" وإنها عديمة الأخلاق وخطافة رجالة و اللي عنده حلم وواثق من نفسه ومش بيعمل حاجة غلط هيوصل حتى لو المجتمع كله قالك إنتي غلط".


 

دينا الفنانة دينا لميس الحديدي الإعلامية لميس الحديدي المجتمع

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