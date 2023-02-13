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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دينا: سامية جمال وفريدة فهمي هما قدوتي

الراقصة دينا
الراقصة دينا

أكدت الفنانة الاستعراضية دينا، أن الرقص هو كل حياتها كاشفة عن قدوتها من الراقصات. 

وأضافت دينا خلال حوارها مع برنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر قناة “أون اى” قائلة:" فريدة فهمي أول واحدة عيني جت عليها لأني كنت برقص فنون شعبية وهي كانت بالنسبة  لي وقتها أيقونة".

سامية جمال 

وتابعت قائلة:"أما دخلت في الرقص أكتر كان قدوتي سامية جمال بلا منازع  وبحب  الباقي  كل واحد حاجة بالاخص  إيد تحية كاريوكا كانت بتاخدني  لانها دقيقة في تحريك يديها وبشكل طبيعي وتلقائي".


مشيرة إلى أن تحية كاريوكا أكثر جمالا وأنوثة من سامية جمال لكن الاخيرة هي الراقصة  الأولى  في تحريك الخط  الخاص بالرقص.

تحية كاريوكا كلمة أخيرة سامية جمال راقصة الراقصات الفنانة الاستعراضية دينا

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