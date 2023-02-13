مش باكل قبل الرقص بـ 8 ساعات.. دينا تكشف سر رشاقتها

حلت الفنانة دينا، ضيفه على الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج “كلمة أخيرة”، المُذاع عبر فضائية “أون إي”.





وكشف الفنانة دينا سر رشاقتها وحفاظها على الوزن المثالي، قائله: “بجرب طريقة إني اوقف كل منتجات الألبان والعيش والفراخ والبيض، باكل سمك ولحمة وتوست الردة وباكل مربي وشيكولاته وآيس كريم”.

وأضافت: “مش باكل قبل الرقص بـ8 ساعات، وبوزن نفسي مرتين في اليوم، قبل ما أنام وأول ما اصحى، وأنا وزني 60 كيلو لا يتغير وطولي 167 سنتيمتر"”، موضحه: “مش باكل كيكة ولا جاتوه وباكل الجبن المطبوخة ومش باكل الجبنة البيضة أو الرومي لأنها خطر جدا".